Boca Juniors se presenta este miércoles a las 21:00 horas en el Estadio Padre Martearena de Salta para afrontar un exigente amistoso internacional ante Athletico Paranaense, uno de los equipos más grandes de Brasil.

El encuentro, enmarcado en la Copa Desafío de Inviernos, le sirve al equipo para seguir sumando ritmo tras el primer ensayo ante Defensa y Justicia. Sin embargo, para este viaje al norte argentino, el entrenador Rodolfo Arruabarrena debió armar la lista de concentrados con cuatro ausencias de peso.

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Los motivos reales detrás de cada futbolista que no fue convocado

Leandro Paredes: afectado por el Mundial 2026

La baja más previsible de todas. El volante central se encuentra a miles de kilómetros concentrado con la Selección Argentina, con la que viene de meterse en los cuartos de final de la Copa del Mundo tras eliminar a Egipto.

Leandro Paredes

Su regreso a los entrenamientos bajo las órdenes del nuevo cuerpo técnico xeneize se dará recién una vez que finalice la participación de la Scaloneta en Estados Unidos.

Tomás Aranda: regulación de cargas

La ausencia de la joven promesa del club encendió las alarmas, pero el motivo es puramente preventivo y la idea es reservarlo para lo que se viene en la segunda etapa del año.

Tomás Aranda

Tras haber regresado recientemente de su convocatoria para los amistosos previos al Mundial de la Selección Argentina, el cuerpo técnico determinó dejarlo en el predio de Ezeiza para bajarle las cargas físicas, evitar cualquier tipo de lesión y tenerlo en óptimas condiciones para el debut oficial.

Adam Bareiro: en la etapa final de su recuperación

El delantero paraguayo sigue sin poder sumar minutos debido al doble desgarro que sufrió en el cierre del semestre anterior.

Adam Bareiro

A casi dos meses de aquella lesión, el atacante guaraní ya tiene un plan de retorno: la intención es que comience a entrenar a la par del grupo esta misma semana para poder formar parte de la delegación que viajará a Rosario para el cruce ante Sarmiento por Copa Argentina.

Exequiel Zeballos: situación contractual y salida inminente

El caso del extremo es estrictamente administrativo. No viajó a Salta debido a que su salida de la institución está sentenciada.

Exequiel Zeballos

El futbolista se encuentra evaluando ofertas del exterior junto a su entorno para definir su próximo destino y destrabar su transferencia definitiva en este mercado de pases.

FMZ