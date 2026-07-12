Argentina vs Inglaterra: cuántas veces se enfrentaron en los mundiales y cómo salieron

El planeta fútbol se paraliza. Luego de dejar en el camino a Suiza, la Selección Argentina ya sabe que su rival en las semifinales del Mundial 2026 será Inglaterra, reeditando el clásico más icónico, político y pasional que tienen las Copas del Mundo.

El Mercedes-Benz Stadium de Atlanta será el escenario de un nuevo capítulo de una historia cargada de tensión, genialidad y cuentas pendientes.

En total, las selecciones mayores de Argentina e Inglaterra se enfrentaron en 5 oportunidades a lo largo de la historia de los Mundiales. El balance numérico favorece a los británicos con 3 triunfos, contra 1 de la Albiceleste y 1 empate (que terminó con festejo argentino en los penales).

Chile 1962: El primer antecedente en fase de grupos

El choque inaugural de este clásico en los Mundiales se dio el 2 de junio de 1962, por la segunda fecha del Grupo 4 en la ciudad de Rancagua.

Aquella tarde, el conjunto inglés se mostró muy superior y se quedó con la victoria por 3-1 gracias a los goles de Ron Flowers, Bobby Charlton y Jimmy Greaves.

El descuento argentino fue obra de José Sanfilippo, en un torneo donde la Selección terminaría quedando eliminada en la primera ronda.

Inglaterra 1966: La tarde de la expulsión de Rattín y la polémica

Uno de los partidos más escandalosos de la historia del fútbol. El 23 de julio de 1966, el local Inglaterra y Argentina se midieron en los cuartos de final en el mítico estadio de Wembley.

Los británicos ganaron 1-0 con gol de Geoff Hurst, pero el partido quedó marcado por la expulsión del capitán argentino Antonio Ubaldo Rattín, quien pidió un traductor para hablar con el árbitro alemán, fue echado, se sentó en la alfombra roja de la Reina y estrujó el banderín de córner británico.

Tras el partido, el DT inglés Alf Ramsey llamó "animals" (animales) a los jugadores argentinos, naciendo allí la rivalidad eterna.

México 1986: La Mano de Dios, el Gol del Siglo y la inmortalidad de Diego

El partido más importante y simbólico en la historia de las Copas del Mundo. El 22 de junio de 1986, con el trasfondo político de las Malvinas aún a flor de piel, el equipo de Carlos Bilardo enfrentó a Inglaterra en los cuartos de final del Estadio Azteca.

En una ráfaga de pocos minutos, Diego Armando Maradona tocó el cielo con las manos: primero con la mítica e inolvidable "Mano de Dios" para el 1-0, y luego firmando el "Gol del Siglo", desparramando a media Inglaterra a pura gambeta desde la mitad de la cancha.

Gary Lineker descontó, pero el 2-1 selló la revancha histórica y el pase a las semifinales rumbo a la gloria.

Francia 1998: Dramatismo absoluto y el show de Roa en los penales

Un partidazo dramático y de altísimo nivel técnico el 30 de junio de 1998 por los octavos de final en Saint-Étienne. Gabriel Batistuta abrió la cuenta de penal, Alan Shearer lo empató por la misma vía y un jovencísimo Michael Owen clavó un golazo para el 2-1 inglés.

Antes del cierre del primer tiempo, Javier Zanetti metió el 2-2 en una jugada de laboratorio inolvidable. Tras la expulsión de David Beckham y un alargue de dientes apretados, el partido se definió en los penales.

Allí, Carlos "Lechuga" Roa se vistió de héroe al atajar los remates de Paul Ince y David Batty para desatar el festejo de la Selección de Daniel Passarella.

Corea-Japón 2002: La revancha de Beckham en Sapporo

El último antecedente mundialista previo al choque de 2026 ocurrió el 7 de junio de 2002 por la fase de grupos en el Domo de Sapporo.

En un partido sumamente cerrado y físico, Inglaterra se impuso por 1-0 con un gol de penal de David Beckham sobre el cierre del primer tiempo, tomándose revancha de lo sucedido cuatro años antes.

Aquella derrota caló hondo en el equipo de Marcelo Bielsa, que terminaría sufriendo una prematura eliminación en la primera fase de aquel certamen.

FMZ