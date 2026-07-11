Noruega vs Inglaterra: el polémico gol anulado por una supuesta falta de Haaland

El cruce caliente por los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Noruega e Inglaterra sumó su capítulo más dramático en el segundo tiempo. En el Estadio Miami, el árbitro francés Clément Turpin invalidó una acción clave que hubiese significado la ventaja parcial para el conjunto escandinavo.

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A los 56 minutos, tras un centro desde el tiro de esquina y unos pares de rebotes, el defensor Torbjørn Heggem, mandando la pelota directo al fondo del arco inglés. La euforia nórdica estalló de inmediato, pero el grito se ahogó en las gargantas cuando el juez detuvo el festejo por un llamado del asistente tecnológico.

La repetición dejó muchísimas dudas en la transmisión oficial. Mientras el balón viajaba por el aire, la estrella Erling Haaland mantuvo un intenso forcejeo físico con el volante Elliot Anderson para ganar la posición, lo que el cuerpo arbitral consideró como un empujón con fuerza desmedida.

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La controversia no terminó con la anulación de la jugada del "Androide". En lugar de reanudar el partido con un tiro libre defensivo para los británicos, el árbitro ordenó repetir el córner a favor de los dirigidos por Ståle Solbakken, provocando un desconcierto absoluto en el banco de suplentes.

Esta curiosa determinación reglamentaria se aplicó debido a una nueva normativa introducida por la FIFA para este certamen: si la infracción en ataque ocurre antes de que la pelota sea ejecutada y se ponga efectivamente en juego, la sanción técnica exige reiniciar la jugada a balón parado y no otorgarle la posesión al rival.

LT.