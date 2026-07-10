River oficializó la salida de Franco Armani con un emotivo video en redes sociales

El fin de una era dorada se hizo oficial y el arco de Núñez se queda sin su histórico guardián. A través de un comunicado oficial, River anunció que Franco Armani dejará la institución de común acuerdo, cerrando un ciclo de ocho años y medio que lo metió de lleno en las páginas más doradas de la historia del Millonario.

Para acompañar el fuerte impacto de la noticia, el club no tardó en tocar las fibras más íntimas de los fanáticos y le dedicó en sus redes sociales un emotivo video de despedida.

Fin de una era: Franco Armani se va de River y regresará a Atlético Nacional de Colombia

En el clip se repasan sus atajadas más memorables, sus milagros en los superclásicos y, por supuesto, su mítica actuación en la Copa Libertadores 2018 que culminó con la gloria eterna en Madrid.

La conferencia de prensa: el último adiós del Pulpo

Para que el hincha pueda despedirse y el jugador reciba el reconocimiento que se merece, el club informó que las puertas de la institución estarán abiertas para él eternamente y confirmó cómo será su última función ante los micrófonos.

Franco Armani

Franco Armani brindará una conferencia de prensa el próximo lunes 13 de julio a las 16:00 horas en las instalaciones del club. Allí, el Pulpo hablará por última vez como jugador de la banda roja, poniéndole el broche de oro a un ciclo imborrable y despidiéndose formalmente de toda la familia riverplatense.

Los números de Franco Armani en River

Armani se marcha de River tras ocho temporadas consecutivas en las que se transformó en uno de los arqueros más ganadores de la historia grande del club. Desde su llegada a principios de 2018 por pedido de Marcelo Gallardo, edificó grandes estadísticas:

Partidos oficiales: 366

366 Vallas invictas: 165

165 Goles recibidos: 288

288 Títulos: 10 (ocho competencias nacionales y dos internacionales, destacándose la histórica Copa Libertadores 2018 frente a Boca en Madrid).

FMZ