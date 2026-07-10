La infartoneta: el emotivo video de la Selección Argentina homenajeando a René Favaloro

“Si hay un país que sabe de corazón, es Argentina”, asegura el video que la Asociación del Fútbol Argentino publicó en las cuentas oficiales de la Selección Argentina. La pieza audiovisual combina imágenes de René Favaloro hablando sobre el corazón con momentos de la sufrida victoria contra Egipto por los octavos del Mundial 2026.

El video también muestra una serie de festejos que distintos hinchas subieron a redes sociales, dando cuenta de lo complejo que fue el partido para Argentina, que lo remontó en un final verdaderamente para el infarto. “Con el corazón, vamos todos juntos a cuartos”, cierra.

“La Infartoneta”: el meme que dio en el clavo

La épica victoria de Argentina sobre Egipto dejó un tendal de memes que inundaron las redes sociales, y también los teléfonos de millones de argentinos una vez finalizado el partido. Entre ellos apareció el de la “Infartoneta”, un fiel reflejo de lo que significó el pase a cuartos.

René Favaloro: eminencia mundial, orgullo argentino

René Favaloro nació el 12 de julio de 1923 en La Plata. Fue el primer médico cirujano en realizar una operación de revascularización miocárdica, también llamada “bypass”.

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La técnica del Bypass fue el principal trabajo de toda su carrera, con un reconocimiento mundial unánime. Su investigación tenaz cambió de manera radical la historia de las enfermedades coronarias. El mundo de la ciencia arropó para siempre el talento del doctor René Favaloro, quien integra la galería de los argentinos más prestigiosos de la historia del país.