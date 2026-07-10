Este viernes cierra la primer llave de cuartos de final del Mundial 2026. A partir de las 16:00 horas, España y Bélgica se juegan el pase a las semifinales. El que gane, enfrentará a la poderosa Francia.

Este partido recuerda de forma inevitable a aquella mítica batalla de México 1986, donde los belgas dejaron afuera a los ibéricos por penales en esta misma instancia, abriendo un capítulo de nostalgia y sed de revancha que se sentirá en cada rincón de la cancha.

Desde el SoFi Stadium de Los Ángeles, el encuentro será arbitrado por el inglés Michael Oliver y se podrá ver en vivo a través de DSports.

Cómo llega España

El combinado dirigido por Luis de la Fuente está firmando una Copa del Mundo antológica en el plano defensivo. Llegó a esta instancia sin recibir un solo gol en contra en lo que va de la competencia, acumulando cinco partidos con la valla invicta. Unai Simón estiró su récord imbatido a 609 minutos, consolidándose como un muro imbatible.

España

En octavos de final, la Furia Española despachó a la siempre peligrosa Portugal de Cristiano Ronaldo con un ajustado e intenso 1-0 gracias al gol agónico de Mikel Merino, mientras que en la instancia de 16avos había goleado con autoridad a Austria por 3-0.

El extremo Nico Williams se encuentra totalmente recuperado de un fuerte golpe físico que lo tuvo a maltraer y todo indica que volverá al once titular para acompañar a la joya del Barcelona, Lamine Yamal, quien busca su noche consagratoria en tierras norteamericanas. La única duda del DT reside en el lateral derecho, donde Marcos Llorente presiona fuerte debido a su gran despliegue y podría ganarle la pulseada a Pedro Porro.

Cómo llega Bélgica

Bélgica, comandado tácticamente por Rudi García, no habían deslumbrado en la fase de grupos tras cosechar discretos empates ante Egipto e Irán. Sin embargo, su rendimiento hizo un click absoluto a partir de la fase de eliminación directa.

Bélgica

El elenco belga llega con el ánimo por las nubes luego de propinarle un contundente baile de fútbol a uno de los anfitriones del torneo, ganándole por 4-1 a los Estados Unidos en Seattle durante los octavos de final. Previamente, en la ronda anterior, supieron sufrir para eliminar a Senegal con un emocionante 3-2.

Con Charles De Ketelaere manejando los hilos creativos de las transiciones rápidas y la potencia intacta del histórico Romelu Lukaku arrastrando marcas en el área, el seleccionado belga aspira a romper los pronósticos, hacer valer su jerarquía individual en ataque y quebrar la imbatibilidad del arco español.

España vs Bélgica: las posibles formaciones

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte; Marc Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena o Nico Williams; Mikel Oyarzabal.

Bélgica: Thibaut Courtois; Thomas Meunier, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper; Hans Vanaken, Youri Tielemans; Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Jérémy Doku; Charles De Ketelaere.

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