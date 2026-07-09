Granit Xhaka: quién es el capitán de Suiza que enfrentará a la Selección Argentina en el Mundial 2026

Argentina ya palpita los cuartos de final del Mundial 2026. Tras dejar en el camino a Egitp en los octavos, el próximo desafío de la Selección será Suiza, este sábado 11 de julio en el Kansas City Stadium. Y si hay un nombre propio en el que el cuerpo técnico argentino tiene puesta la lupa, ese es Granit Xhaka.

Argentina enfrentará a Suiza por cuartos de final del Mundial 2026: día, horario y TV

Granit Xhaka, líder y figura de Suiza

El capitán y referente helvético llega a este cruce tras liderar a su país a unos históricos cuartos de final, instancia que Suiza no pisaba desde que fue anfitrión en 1954, luego de eliminar a Colombia por penales en Vancouver.

Mediocampista de enorme jerarquía, actualmente en el Sunderland de Inglaterra y de reciente paso dorado por el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, Xhaka es mucho más que un gran distribuidor de juego: es el alma, el estratega y el eje de su equipo.

La actitud envidiable de Xhaka

Para entender la personalidad indomable de Xhaka dentro de la cancha, hay que meterse de lleno en su historia familiar. Hijo de padres albaneses procedentes de Kosovo, Granit nació en Suiza en 1992.

Su padre, Ragip, fue un preso político en la antigua Yugoslavia que pasó tres años y medio encarcelado de manera sumaria tras participar en manifestaciones estudiantiles contra el gobierno comunista de Belgrado. Ragip compartía una celda con cuatro hombres y solo veía la luz del sol diez minutos al día. Ese espíritu de resiliencia y lucha fue la escuela de vida de Granit y de su hermano Taulant.

Esa misma dureza lo ha convertido en un futbolista inquebrantable, capaz de donar dinero voluntariamente a beneficencia tras recibir expulsiones en Alemania, o de reprender públicamente a sus propios compañeros en este Mundial tras un flojo debut ante Qatar.

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Su camino futbolístico

A sus 33 años, el recorrido de Xhaka en el fútbol europeo es intachable. Surgido del Basilea, saltó al Borussia Mönchengladbach y de allí al Arsenal de Inglaterra, donde jugó durante siete temporadas, ganando FA Cups y portando la cinta de capitán.

Xhaka, capitán del Sunderland

Su madurez futbolística absoluta llegó en la temporada 2023/24, cuando fue el motor del histórico Bayer Leverkusen que conquistó Alemania de forma invicta.

Tras un segundo año allí, regresó a las islas británicas en julio de 2025 para aportar su jerarquía al Sunderland. Con la camiseta de su país, ostenta un récord compartido con Xherdan Shaqiri: anotar en tres mundiales distintos (Brasil 2014, Rusia 2018 y este Mundial 2026).

El "privilegio" de enfrentar a Messi y la advertencia a la Selección

Tras la agónica clasificación ante Colombia, Xhaka no tuvo pelos en la lengua al ser consultado sobre el cruce ante la Albiceleste y, puntualmente, sobre cómo frenar al mejor del mundo. Con una gran honestidad, el suizo llenó de elogios a Lionel Messi.

"No sé si se lo puede controlar durante 90 o 120 minutos. Para mí, o para nosotros, jugar en esta era de Messi es un privilegio. Es un privilegio jugar contra él, es un privilegio ser parte de su historia. Es otro de los mejores jugadores de la historia del fútbol, también en mi era", expresó sobre el astro rosarino.

Sin embargo, el volante central dejó en claro que la admiración quedará fuera del campo de juego apenas ruede la pelota en Kansas: “Disfrutaremos el partido, de eso no hay duda. Pero también queremos mostrar la parte que le toca a Suiza y hacerle la vida lo más difícil posible”.

FMZ