La Selección Argentina ya prepara el duelo ante Suiza: los detalles del entrenamiento en Kansas

La Selección argentina ya respira pensando en los cuartos de final del Mundial 2026. Luego de la vibrante victoria por 3-2 ante Egipto que depositó al conjunto nacional entre los ocho mejores del certamen, el plantel que lidera Lionel Scaloni realizó su primer entrenamiento en el Sporting KC Training Center, en la ciudad de Kansas. Con el objetivo puesto en el próximo compromiso ante Suiza, el cuerpo técnico diagrama una estrategia de tres sesiones de trabajo intensas antes de volver a salir al campo de juego.

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Trabajos diferenciados: el plan de Scaloni para el desgaste físico

El cronograma pospartido se cumplió bajo las normas habituales del seleccionado. Aquellos futbolistas que no sumaron minutos, o bien tuvieron una participación breve ante los egipcios, se movieron en el campo principal con ejercicios de intensidad media, pasadas y el clásico “loco”. Entre ellos, se destacaron nombres como Nicolás Otamendi, Facundo Medina, Gonzalo Montiel, Lautaro Martínez y Nicolás González.

Por el contrario, los titulares que protagonizaron la remontada histórica realizaron tareas regenerativas y de recuperación muscular en el gimnasio, buscando bajar las cargas tras el alto desgaste físico que demandó el encuentro de octavos de final. Lionel Messi encabezó al grupo que trabajó bajo techo, mientras que, al finalizar sus tareas, se acercaron al campo para observar el movimiento del resto de sus compañeros.

Lionel Messi en la Selección Argentina

El Cuti Romero, una pieza clave que dice presente

Uno de los puntos de mayor alivio para el cuerpo técnico fue la confirmación sobre el estado físico de Cristian “Cuti” Romero. Tras el pitazo final del partido con Egipto, el defensor central había encendido las alarmas al retirarse con evidentes signos de dolor. Sin embargo, los estudios y la observación del staff médico confirmaron que solo se trató de calambres producto del esfuerzo, por lo que estará en óptimas condiciones para liderar la zaga central ante Suiza el próximo sábado.

Cuti Romero en el Mundual 2026

La mira en Suiza: un rival de cuidado

Argentina sabe que no hay margen de error. Si bien el ataque fluye, el equipo busca corregir detalles en la zona defensiva, donde ha recibido cuatro goles en los dos partidos eliminatorios disputados hasta el momento.

El duelo ante el elenco helvético, programado para este sábado a las 22.00 (hora argentina) en el Kansas City Stadium, será una prueba de fuego. Suiza ha demostrado ser un bloque sólido y equilibrado, sustentado por individualidades de primer nivel mundial como el arquero Gregor Kobel, el central Manuel Akanji y la jerarquía de Granit Xhaka en la mitad de la cancha.

Hoja de ruta de la Selección Argentina en el Mundial 2026

El cuerpo técnico tiene previsto mantener la concentración en Kansas City hasta pocos días antes del encuentro. En caso de superar la llave frente a los europeos, la logística ya está preparada para un posible viaje a Atlanta, donde se jugaría la semifinal el miércoles 15 de julio. El vencedor del cruce entre Noruega e Inglaterra será el rival a vencer en una hipotética instancia de los cuatro mejores del mundo.

BP