El triunfo agónico de la Selección Argentina por 3-2 ante Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 generó fuertes repercusiones por la actuación del árbitro francés François Letexier, y las réplicas llegaron a la política. En las últimas horas el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, interrumpió de manera inesperada un acto oficial sobre el transporte público para lanzar una durísima acusación. Según el mandatario neoyorquino nacido y criado en Uganda, el seleccionado africano sufrió un "robo" directo sobre el césped a manos del arbitraje.

Francois Letexier

Mamdani anunciaba un plan de mejoras para colectivos urbanos asegurando que los ciudadanos tendrían más tiempo libre para realizar distintas actividades, entre ellas “estar de acuerdo con tus amigos en que Egipto fue robado ayer”. La sorpresiva intervención no tardó en volverse viral y encender el debate en las redes sociales.

Egipto denuncia ante la FIFA el arbitraje contra Argentina

La polémica contra la labor del árbitro François Letexier y su equipo estalló apenas terminado el partido. El director técnico egipcio, Hossam Hassan, había disparado con munición gruesa asegurando que la organización "quería que Messi siguiera en carrera". Zico, futbolista egipcio autor de un gol, aseguró con ironía “felicitaciones Argentina por la Copa del Mundo”. La federación de Egipto formalizó un reclamo ante la FIFA solicitando sanciones.

El DT y futbolistas de Egipto, explosivos contra Argentina por el arbitraje: "Quieren que Messi siga en carrera"

El eje del conflicto se remonta al momento en que Egipto ganaba 1-0 y el delantero Mostafa Ziko convirtió lo que era el segundo tanto. Sin embargo, el juez principal acató el llamado de la cabina tecnológica y anuló la acción por una supuesta infracción previa sobre Lisandro Martínez. Aunque los africanos se pusieron 2-0 poco después, la furia se desató cuando la Scaloneta reaccionó a tiempo para dar vuelta el marcador.

Desde el rincón de Egipto reclamaron un penal previo en la jugada del gol de Enzo Fernández sobre la hora. La presunta infracción de Julián Álvarez sobre Mohamed Salah fue muy similar a la sufrida por Lisandro Martínez, pero no hubo llamado VAR.

NZ