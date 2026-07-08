Milei ofreció la Casa Rosada a la Selección Argentina para un eventual festejo: "Ese día la vacío para que no haya interferencia política"

En medio de la euforia por la clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026, el presidente Javier Milei realizó un gesto inusual. Este miércoles, en diálogo con Radio El Observador, el mandatario confirmó que puso la Casa Rosada a disposición del equipo de Lionel Scaloni para una posible celebración, pero bajo una condición estricta: él no será parte de la foto.

Argentina enfrentará a Suiza por cuartos de final del Mundial 2026: día, horario y TV

"Ese día la vacío": el plan de Milei para recibir a la Selección Argentina

La propuesta del jefe de Estado busca blindar cualquier tipo de lectura política sobre el éxito deportivo. "Puse la Casa Rosada a disposición y, cuando los jugadores vayan, para que no tengan interferencia política, ese día la vacío", aseguró Milei durante la entrevista con Luis Majul y Luis Gasulla.

El Presidente fue contundente al separar su gestión del mérito deportivo de los futbolistas. "No tengo nada que hacer en esa foto. Los que ganan los partidos en la cancha son ellos. El mérito es de ellos, el logro es de ellos y la fiesta es de ellos y de todos los argentinos", sentenció.

La Selección Argentina en el Mundial 2026

El gesto de Milei no se limitará a una ausencia protocolar. Con el objetivo de garantizar un ambiente puramente deportivo y descontracturado para el plantel, el mandatario anticipó que incluso su entorno más cercano se retirará de las oficinas gubernamentales.

"Me quedaría en Olivos. Hasta me tomaría el trabajo de convencer a mi hermana de que no vaya a trabajar", bromeó, en referencia a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Para el Presidente, la lógica es clara: "No soy digno de estar en esa foto porque yo no tengo nada que ver".

Javier Milei, Presidente de la Nación

Javier Milei elogió a Erling Haaland tras eliminar a Brasil del Mundial 2026

Un antecedente clave

El ofrecimiento de Milei aparece en un contexto donde el vínculo entre el poder político y los campeones del mundo siempre ha sido un tema de cuidado. Tras la obtención del título en Qatar 2022, el plantel entonces dirigido por Lionel Scaloni optó por declinar una invitación similar para celebrar desde el balcón de la Casa Rosada.

Aunque nunca hubo una comunicación oficial sobre los motivos, se interpretó ampliamente que la decisión de los jugadores buscaba evitar que el logro deportivo fuera capitalizado políticamente por la administración de Alberto Fernández. Con esta nueva postura, el gobierno actual busca adelantarse a cualquier escenario de tensión, poniendo el edificio gubernamental a disposición de los jugadores pero garantizando que, en caso de aceptarse, sea una fiesta sin banderas partidarias.

BP