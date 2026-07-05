Javier Milei elogió a Erling Haaland tras eliminar a Brasil del Mundial 2026

El presidente de la Nación, Javier Milei, sacudió las redes sociales en las últimas horas con un sorpresivo y afectuoso mensaje dirigido al delantero noruego Erling Haaland. El posteo del mandatario argentino se dio inmediatamente después de que el atacante del Manchester City convirtiera un doblete histórico para eliminar a la Selección de Brasil en los octavos de final del Mundial 2026.

Posteo de Javier Milei

Noruega eliminó a Brasil y se metió entre los mejores ocho: cuadro de cuartos de final del Mundial 2026

El jefe de Estado utilizó su cuenta oficial de X (anteriormente Twitter) para manifestar su admiración por el futbolista europeo, quien viene de ser la gran figura de la jornada mundialista en suelo norteamericano. "Miren la firma del lado derecho que se acompaña con el número 9... Vikingo sos un gigante... CC: @ErlingHaaland", escribió el presidente.l

El texto de Javier Milei no fue una simple felicitación al pasar, sino que estuvo acompañado por una fotografía muy significativa para los fanáticos del fútbol. En la imagen se puede observar el dorsal de una camiseta oficial del Manchester City con el nombre del mandatario argentino estampado junto al número 1. La prenda de los Citizens cuenta con el autógrafo de los integrantes del plantel inglés, destacándose de manera clara la firma del goleador nórdico.

Alerta máxima en el Mundial 2026: Inglaterra y México fue aplazado y tiene nuevo horario de inicio

El posteo del mandatario expuso la excelente relación y el alcance internacional que mantiene con diversas figuras del deporte de elite. La dedicatoria del plantel del City, sumada al guiño explícito hacia el "Vikingo" tras dejar afuera al clásico rival de la Albiceleste, escaló rápidamente en la agenda de los principales medios deportivos locales. El cruce virtual sumó un capítulo impensado al folclore del torneo en medio del impacto por el adiós definitivo de Neymar a su selección.

LT.