Colapinto fue gran noveno (2 puntos de oro) en el GP de Gran Bretaña; ganó Leclerc en 'Safety' final

El Gran Premio de Gran Bretaña fue el escenario de una de las mejores jornadas de Franco Colapinto en la Fórmula 1. A pesar de haber iniciado el fin de semana con complicaciones que lo obligaron a partir desde el fondo de la grilla (19°), el joven talento de Alpine demostró una madurez excepcional, gestionando neumáticos y aprovechando cada oportunidad en la pista para cruzar la meta en el noveno lugar.

En un final atípico bajo Safety Car, Charles Leclerc se quedó con el triunfo en Silverstone, en tanto que George Russell y Lewis Hamilton completaron el podio.

Colapinto en el GP de Gran Bretaña

Fue un día difícil para Colapinto, pero su largada en la Sprint fue formidable: mirá el video

Una largada agresiva para cambiar el destino

Desde que se apagaron los semáforos, Colapinto dejó claro que su objetivo era la remontada. En la primera vuelta, el argentino logró escalar tres lugares, ubicándose 16°, y rápidamente comenzó a presionar a sus rivales.

Con un ritmo constante, superó a Nico Hülkenberg en el segundo giro y, poco después, dejó atrás a Esteban Ocon y a Carlos Sainz Jr. en una brillante maniobra en la curva 15. Durante la primera mitad de carrera, Colapinto logró establecer una ventaja de tres segundos sobre Sainz, demostrando que el ritmo de su Alpine era superior a lo que sugería su posición inicial.

Colapinto en Silverstone

Estrategia y templanza ante la adversidad

La carrera no fue sencilla. Tras un Virtual Safety Car en la vuelta 22, el argentino ingresó a boxes para montar neumáticos duros. Aunque el cambio de gomas fue algo lento, la degradación de sus rivales y una estrategia de equipo que favoreció el posicionamiento del argentino tras el paso por pits le permitieron escalar hasta el 11° lugar después de superar a Oliver Bearman.

A pesar de reportar problemas de potencia y agarre en la vuelta 36, Colapinto mantuvo la calma mientras la carrera se volvía caótica. La aparición del Safety Car en la recta final, tras el abandono de Max Verstappen, y la penalización de cinco segundos aplicada a Kimi Antonelli, fueron los factores determinantes que permitieron al argentino consolidarse en la zona de puntos.

Minuto a minuto del Gran Premio de Gran Bretaña

Colapinto larga 19°

¡Comenzó la carrera

Vuelta 1: Gran largada de Colapinto

El piloto argentino escaló tres lugares para ubicarse 16°. Estuvo cerca de rozarse con su compañero Gasly.

Vuelta 2: gran adelantamiento de Colapinto a Hulkenberg

Franco ya está 14° luego de superar al Audi, quien terminó ingresaron a boxes.

Vuelta 4: Colapinto ataca a Ocon

El argentino persigue al piloto de Haas por el 13° lugar.

Vuelta 5: Otro adelantamiento de Colapinto

El piloto de Alpine superó a Esteban Ocon y se ubica 13°.

Vuelta 10: Nuevo adelantamiento de Colapinto

Franco superó a Sainz en la frenada de la curva 15 y se defiende del intento de recuperación de Sainz.

Vuelta 11: Antonelli superó a Hamilton

El italiano de Mercedes adelantó a la Ferrari y se ubica a cuatro segundos del líder Charles Leclerc.

Vuelta 19

Colapinto gestiona los neumáticos a buen ritmo con su Alpine y le sacó más de tres segundos a Carlos Sainz. Pierre Gasly (11°) no puede acercarse a Gabriel Bortoleto, que se distanció a más de siete segundos.

Vuelta 21

Leclerc mantiene una diferencia de 3.5 segundos del Mercedes de Antonelli.

Vuelta 22: Virtual Safety Car

En una insólita situación en Silverstone, la carrera tuvo un leve parón por un objeto que se voló a la pista.

Vuelta 23: Colapinto entró a boxes

El argentino montó neumáticos duros. El tiempo en el cambio de pits fue algo lento y regresó 13° por detrás de Oliver Bearman.

Vuelta 24: Problemas para Gasly y pasó Colapinto

La detención en boxes del francés de Alpine fue extremadamente lenta y perdió también con Carlos Sainz.

Vuelta 25: Otro adelantamiento de Colapinto

Tras quedar por delante de Gasly por la mala salida, el argentino superó a Oliver Berman y se ubica 11°. Gabriel Bortoleto está 27 segundos adelante, aunque todavía no paró.

Vuelta 36: Colapinto reportó problemas de potencia y de agarre

Franco informó algunas dificultades por la radio del equipo. Pierre Gasly se acercó a tres segundos. Antonelli entró a boxes y Leclerc recuperó la cima.

Vuelta 36: lidera Leclerc

El monegasco de Ferrari recuperó la punta tras la detención de Antonelli y le saca más de seis segundos.

Vuelta 39

Se quedó Hulkenberg y hay CSC. Max Verstappen, Lando Norris e Isack Hadjar aprovecharon para ingresar a los boxes. El Audi del alemán sufrió un problema.

Vuelta 43

Antonelli sigue con problemas en su monoplaza. Colapinto podría subir al 10° lugar en caso de que abandone el Mercedes.

Vuelta 47: Penalización para Antonelli

El italiano recibió cinco segundos por superar los límites de pista en reiteradas oportunidades y Colapinto puede sumar. El argentino está a 2.8 segundos y debe cruzar la bandera a cuadros en un rango de cinco segundos para superarlo.

Vuelta 48: Se fue Verstappen y hay Safety Car

Vuelta 50

Alpine llamó a Gasly a los boxes y Colapinto se ubica 10°. No obstante, Kimi Antonelli tiene una penalización de cinco segundos y podría escalar un puesto más.

Se reanuda la carrera

Charles Leclerc buscará defender la cima sobre el ataque de George Russell.

Termina la carrera en Safety car

¡Final de la carrera!

En un final atípico bajo Safety Car, Charles Leclerc se quedó con la victoria en Silverstone. George Russell y Lewis Hamilton completaron el podio. Franco Colapinto completó una gran actuación para finalizar noveno, por delante de Pierre Gasly (10°).

BP