Luego de lo que fue la flamante carrera Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña, la Fórmula 1 cierra su sábado con la esperada clasificación, la cual determinará el orden de largada para la carrera final del domingo.

Desde el mítico circuito de Silverstone, todos los pilotos, incluido el argentino Franco Colapinto, busca concretar el mejor tiempo posible para terminar la jornada de manera óptima y pensar en sumar de cara a la race.

La qualy comenzó a las 12:00 horas y, al igual que con todas las sesiones de la Máxima Categoría, se puede ver a través de las señales televisivas de Fox Sports o vía el streaming exclusivo de ESPN por Disney+.

Franco Colapinto en el circuito de Silverstone

¿Cómo le fue a Franco Colapinto en la Sprint del GP de Gran Bretaña?

El chico argentino no pudo sumar en la Sprint, pero se pudo notar una leve mejoría y finalizó 12°, por detrás de su compañero de Alpine Pierre Gasly, que finalizó en el 11° lugar.

La largada fue el mejor momento del pilarense. Partiendo desde el 14° lugar, Colapinto buscó ganar terreno de inmediato y llegó a estar noveno por unos minutos. No obstante, sus competidores le fueron arrebatando el puesto.

FMZ