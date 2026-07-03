El piloto argentino Franco Colapinto finalizó este viernes en la decimocuarta posición de la clasificación Shootout para la carrera Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña de F1, disputada sobre el mítico trazado de Silverstone. Tras un destacado arranque en la única práctica del fin de semana, el pilarense no pudo concretar una vuelta limpia en la segunda tanda cronometrada debido a una leve inestabilidad en su Alpine.

El viernes de Franco Colapinto en Silverstone: entre la FP1 y SQ2

El equipo francés eligió una estrategia agresiva al resguardar a sus dos autos en los boxes hasta los minutos finales de la SQ2. Tanto Colapinto como su compañero Pierre Gasly salieron a la pista con la obligación de registrar su tiempo en un único intento con el neumático medio.

Franco Colapinto en Silverstone

El oriundo de Pilar venía con parciales competitivos, pero un pequeño desliz de su unidad en la curva seis le hizo perder valiosas décimas. Al cruzar la línea de meta, detuvo el cronómetro en 1m29s983, quedando relegado al decimocuarto casillero de la grilla. Colapinto habló por radio con su equipo sobre lo sucedido, lamentando la “inestabilidad del monoplaza”. Franco había finalizado 11° en la Práctica Libre que dio inicio al día, con una mejor vuelta de 1m30s966.

Hamilton, como en casa, se quedó con la pole

La pole position para la jornada sabatina quedó en manos del británico Lewis Hamilton, quien desató la locura del público local arriba de su Ferrari al clavar un tiempo de 1:28.376. Kimi Antonelli, líder del campeonato, largará segundo y Charles Leclerc tercero.

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Cómo sigue el GP Gran Bretaña para Franco Colapinto: horarios F1 Silverstone 2026

Sábado 4

Sprint 8:00

Qualy 12:00 (clasificación Carrera)

Domingo 5

Race 11:00

NZ