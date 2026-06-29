Frases de una entrevista a Briatore fueron tergiversadas para perjudicar a Colapinto 

Un par de días antes que comenzara la actividad oficial de la Fórmula 1 en Austria, Flavio Briatore dio una extensa entrevista al periodista inglés Tom Clarkson para el podcast Beyond the Grid. Clarkson, especialista en entrevistar a referentes de motorsport internacional (pilotos, directores de equipo e ingenieros) que entre otras cosas, le preguntó sobre el futuro del piloto argentino Franco Colapinto, a quien Briatore decidió ‘apadrinar’.

Flavio Briatore

Como es habitual medios sensacionalistas y lamentablemente algunos medios argentinos, recogieron frases de la entrevista a las que cambiaron el sentido, para lanzar titulares tremendistas sobre el futuro del piloto argentino en Alpine. Pero si leemos la entrevista completa, Briatore en ningún momento puso en duda la continuidad de Colapinto y dejó claro que, como director de equipo, su trabajo es presionar a los pilotos para que den lo mejor en la pista. Respecto al Road Show en Buenos Aires, se mostró asombrado por la multitud que fue a dar apoyo al piloto argentino un joven que, como bien dijo ‘no ha ganado nada’, refiriéndose claramente a que está dando sus primeros pasos en la categoría.

La entrevista

Entre otros temas, Clarkson le preguntó a Briatore sobre Alpine y Colapinto a lo que el director del equipo respondió: “No creo que en este momento el problema sea el piloto. El problema ahora es lograr una mejor performance del coche. Franco se integró mejor en el equipo, está mejorando mucho, mental y técnicamente. Veremos. Lo mismo hicimos en Renault con Fernando Alonso, a quien envié un año a Minardi para aprender y luego lo elegí para que reemplazara a Jenson Button (Alonso ganó con Renault 2 campeonatos consecutivos en 2005 y 2006). Estamos trabajando muy duro con él, se mudó a Mónaco, lo veo allí y hablo mucho con él”.

Briatore y Colapinto

Y agregó “Sabes, estos jóvenes pilotos llegan a la F1 con mucha presión y asentarse mentalmente no es fácil. Hicimos mucho trabajo con Franco y ahora, poco a poco, la confianza llega. El tiene talento, eso no se discute. Lo que no sé es a qué nivel de talento llegaremos con él. Pero tiene talento (lo repite varias veces), eso es así. Como Antonelli, que este este año lo demostró. Franco no mostró su talento completamente, porque está en proceso. Antes, quería copiar lo que Gasly hacía y le dije que eso estaba mal. Le dije, necesitas manejar el auto a tu manera... Tienes el talento, tienes que manejar el auto con disfrute. Si éste es el trabajo que te gusta, disfrútalo”.

El periodista le preguntó sobre el Road-Show de Colapinto en Buenos Aires, del que todos creyeron que iban a ir unas 10 mil personas y en cambio fueron casi 600 mil. Briatore se mostró sombrado por la multitud que fue sólo para apoyarlo (un fenómeno rara vez visto en Europa) y dijo: “20 mil, medio millón, para ver nada, estaban todos uno de tras de otro, (no podían ver nada)... todavía no lo entiendo. Ese medio millón de personas o más, allí por Franco, no lo entiendo, y lo extraño es que Franco nunca ganó nada en F1” (haciendo alusión a que recién está iniciando su carrera en la categoría, es casi un novato).

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Clarkson finalmente fue al punto y le preguntó ¿es tu intención retener a Franco para 2027? A lo que el director de Alpine respondió: “Si Franco se desempeña como hasta ahora, y la relación entre Pierre y Franco es como ahora, como lo fue antes entre Alonso y Fisichella o Trulli, una gran relación, porqué no. Lo conozco muy bien y ahora conozco a Pierre. Estamos en el momento oportuno para construir técnicamente al equipo y hay consistencia…al final de agosto o antes del receso de verano europeo decidiremos”.

Franco Colapinto en el GP Austria

Para los que no están inmersos en el mundo de la Fórmula 1 cabe destacar que Briatore logró que Alpine desembolsara cerca de 20 millones de dólares a Williams por Franco Colapinto (cedido a Alpine por 5 años) y fue una decisión personal desarrollarlo, porque como él mismo dijo, Colapinto tiene talento y mucho potencial. Colapinto cuenta además con el apoyo del Grupo Renault, que tiene un particular interés en captar el mercado Sudamericano, que lo nombró embajador de la línea Renault Espirit Alpine para América del Sur, en la gestión del ex CEO del grupo Luca de Meo, ahora CEO de Gucci, que será patrocinador principal de Alpine en 2027.

Y no olvidemos que Alpine recibió una enorme cantidad de patrocinios, que se traducen en millones de dólares para el desarrollo del coche, gracias al enorme poder de convocatoria que tiene Colapinto. Por como se ve, hay muchas razones que sustentan la continuidad de Franco Colapinto y no parece haber ninguna que haga pensar que no se quedará en Alpine para próxima temporada y más allá.

NZ