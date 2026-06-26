El GP de Austria de la Fórmula 1 levantó su telón con el viernes de Prácticas Libres, doble sesión de entrenamiento en la que los equipos acelerarán en la puesta a punto para el sábado de clasificación y el domingo de carrera. Franco Colapinto compite en el Gran Premio de Austria 2026 tras puntuar en Barcelona, donde terminó octavo pero recibió diez segundos de sanción por no respetar las banderas amarillas, y fue relegado al décimo puesto.

Franco Colapinto en Austria

Kimi Antonelli, líder del campeonato, y Mercedes lideraron el comienzo de la actividad en Spielberg. Franco Colapinto se repuso a algunas adversidades iniciales y terminó completando un destacado inicio de viernes, día que por lo general se presenta complicado tanto para él como para Alpine.

Franco Colapinto

Franco Colapinto en las Prácticas Libres del Gran Premio de Austria

La acción del GP Austria comenzó con la Práctica Libre 1 en Spielberg. Franco Colapinto tuvo un comienzo de sesión irregular, con su Alpine transitando algunos problemas eléctricos que fue conversados por radio y rápidamente resueltos en boxes.

Luego de esta situación, Colapinto recuperó terreno y marcó una gran vuelta en 1m08s912 que lo posicionó en el cuarto lugar de la práctica cuando promediaba la sesión, y lo mantuvo entre los diez mejores hasta el final.

Andrea Kimi Antonelli lideró la sesión con un mejor tiempo de 1m07s796, seguido bien de cerca por su compañero George Russell. McLaren completó el podio con Oscar Piastri y el otro McLaren, el del campeón defensor Lando Norris, terminó bajando a Franco Colapinto del séptimo a octavo puesto en los últimos minutos de actividad.

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Horarios GP de Austria para Argentina

Viernes 26

FP2 12:00

Sábado 2

FP3 7:30

Qualy 11:00

Domingo 3

Carrera 10:00

La actividad en Spielberg será transmitida en vivo por ESPN, Disney+, Fox Sports y el streaming oficial de la Fórmula 1

NZ