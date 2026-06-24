La FIA completó la primera revisión de motores de combustión (ICE) del GP de Canadá y dio a conocer a través de un comunicado oficial los motoristas que se beneficiaron con el sistema ADUO (Additional Development Upgrades Opportunities) el programa de mejoras para nivelar la potencia del ICE de los distintos fabricantes. Tras la evaluación se determinó que el Red Bull-Ford es el motor de referencia y no Mercedes como se creía, aunque haya ganado 6 de las 7 carreras disputadas.

Mercedes en el GP Canadá

Con el ADUO Mercedes dejará atrás su preocupación por el avance de Ferrari y tras declinar el reclamo ante la FIA por las sanciones en Mónaco, le dará prioridad al desarrollo de nuevas baterías tras identificar la causa de los abandonos. Ferrari intentará acercarse más a Mercedes, Audi podría resolver los problemas de fiabilidad para pelear en la zona media con Alpine y Honda buscará sacar a Aston Martin del fondo de la parrilla.

Medición y cronograma de mejoras por ADUO I

La medición de potencia de los motores de combustión que determinó el nivel de desventaja entre motores de los distintos fabricantes, se realizó con sistema simple: un sensor de par, entre el motor y la caja de cambios, que luego de hacer una lectura bajo determinadas condiciones (en zonas donde se va a fondo, en el inicio de la recta y al final) arrojó datos con los que se elaboró un promedio para asignar los beneficios para cada fabricante. Ferrari, Audi y Honda tendrán oportunidad de realizar dos actualizaciones, Mercedes sólo una y Red Bull por ser el motor de referencia, no podrá hacer ninguna. Audi llevará a Austria la primera actualización por ADUO, que ya probó con el R26 en su fábrica de Neuburg (Alemania) en un Demo-run de 15 km.

Ferrari en la Temporada de Fórmula 1

El beneficio por ADUO, que se extenderá a 2027, permitirá a los motoristas tener dinero extra en el presupuesto anual (de 215 millones de dólares) y disponer de más horas en el Banco de pruebas de motor. Debido a la situación especial de Honda, que presenta un enorme retraso en relación al resto, la FIA y los motoristas acordaron darle una ayuda extra, ya que no es del interés de la F1 que un fabricante deje la categoría, por lo que dispondrá de 11 millones de dólares, más un rescate de 8 millones a cuenta de las próximas 2 temporadas, lo que eleva la cifra a 19 millones de dólares.

Cronograma de mejoras por ADUO I

Red Bull

Motor de referencia= 0 beneficio

Red Bull en la Temporada de Fórmula 1

Mercedes

Desventaja +2,5%= 1 mejora, 3 millones US$ y 70 hs de Banco de pruebas

Ferrari

Desventaja +4 %= 2 mejoras, 4 millones de US$ y 110 hs de Banco de pruebas

Franco Colapinto con menos puntos por la sanción de la FIA y la inacción de Alpine

Audi

Desventaja +4-6%= 2 mejoras, 4.65 millones de US$ y 150 hs de Banco de pruebas

Honda

Desventaja superior al +10% = 2 mejoras, 11 millones de US$ +8 millones extra y 230 hs de Banco de pruebas

Mercedes retiró el reclamo a la FIA y se concentra en las nuevas baterías

Mercedes, que había presentado un pedido de revisión ante el Tribunal Internacional de la FIA junto a Red Bull y McLaren, el 16 de junio, declinó un par de días antes de la reunión que la FIA había fijado para el sábado 20. El objetivo de la apelación no era revertir las sanciones, sino restaurar la tabla original tal como terminaron la carrera con las sanciones, lo que implicaría volver a retirarle el podio a Gasly para dárselo nuevamente a Hadjar, algo que claramente no sucederá.

Kimi Antonelli y George Russell

Para Mercedes, la prioridad es el desarrollo de nuevas baterías, que los técnicos señalaron como el origen de los problemas que causaron una serie de abandonos en su equipo y equipos cliente: Norris y Piastri en China, Norris en Mónaco, Russell y Norris en Canadá, Colapinto en la FP1 de Canadá y Antonelli en Barcelona, además de la fuga de puntos irrecuperables. James Allison, director técnico de Mercedes atribuyó el problema a la exigencia a que son sometidas las baterías, por la demanda de energía y las altas temperaturas (en Barcelona la temperatura del asfalto llegó a 57°C) y dijo “…Los fallos no son idénticos, pero se originaron en una zona de la batería… empezaremos a introducir nuevos módulos con los que la flota de coches debería mejorar. Para nosotros es prioridad absoluta”.

El problema es que las nuevas unidades (baterías) no estarían listas para Austria, por lo que los motores Mercedes, sometidos a una mayor exigencia por la altura y las altas temperaturas, podrían volver a fallar.