Este fin de semana se corre el GP de Austria con Formato normal (sin Sprint) en el Red Bull Ring, propiedad de Red Bull. El circuito que se encuentra en la región de Estiria a 630 m sobre el nivel del mar, es uno de los más cortos del calendario (4,3 km) y tiene sólo 10 curvas, algunas de alta velocidad con fuertes frenadas, que facilitarán la recuperación de energía. Es técnico, rápido (del tipo Stop&Go) pero también peligroso, requiere precisión para no terminar contra el muro. Por sus características es de difícil adelantamiento, con un 50% de probabilidades de ingreso del SafetyCar. En Austria se va a fondo en casi el 70% del trazado con velocidades que rondan los 338 km/h, aunque esta nueva generación de coches podría superarla.

Gran Premio de Austria

La carrera será a 71 giros, con un recorrido total de 307 km, donde los pilotos deberán sortear sectores con elevaciones de hasta 60 metros, curvas y rectas veloces. El pitlane es de circulación rápida (80 km/h) y una detención puede tomar 20/22 segundos. Pirelli llevará la gama blanda de compuestos C3 (Duro, banda blanca), C4 (Medio, banda amarilla) y C5 (Blando, banda roja) con una ventana de rendimiento entre 12 y 27 giros entre el más blando y el más duro, para una estrategia a 2 paradas. El asfalto no es tan abrasivo, pero las fuertes frenadas exigirán mucho a los neumáticos que sufrirán degradación térmica por las altas temperaturas: se esperan 36°C para el domingo, lo que podría elevar la temperatura de la pista a más de 50°C.

Red Bull, local en Austria

El Red Bull Ring exigirá velocidad, frenos y tracción. Habrá 4 zonas para usar la Aero Activa y el punto de detección para el Overtake está antes de la curva 10. La curva 1, complicada, a 90°, la 2 se hace a fondo y la 3 es en elevación con un pequeño peralte. La curva 4, la recta y la curva 5 forman casi una recta continua donde también se va a fondo con cambios de elevación. La 6 -7 son veloces, en bajada y el

último sector es el más técnico, con 4 curvas de alta velocidad que requiere estabilidad y precisión (arranca en la 8 donde la pista sube y se va a fondo hasta la recta, para terminar en la 9 y 10).

Breve historia del Circuito

El circuito es uno de los históricos del calendario. La primera carrera fue en 1964 en un trazado sobre el aeródromo de Zeltweg, donde ganó el piloto de Ferrari Lorenzo Bandini, siendo la única, ya que la F1 lo dejó por considerar que era muy peligroso (bordeaba las montañas con desniveles). En 1970 se corrió en el Osterreichring, un circuito permanente, construido donde está hoy el Red Bull Ring, pero con una configuración distinta, en una carrera que ganó el piloto de Ferrari Jackie Ickx y en 1987 con otra modificación del trazado, se llevó a cabo una carrera con dos largadas, una más caótica que la otra, en la que hubo un choque múltiple y coches apilados, que sentenció al Österreichring.

Red Bull Ring en Austria

En 1997 la F1 retornó con un trazado más corto (de 6 km a 4,3 km) que luego quedó abandonado hasta que en 2004 el empresario austríaco Dietrich Mateschitz, socio y cofundador de Red Bull GmbH, (conglomerado que posee los equipos Red Bull y Racing Bulls) lo adquirió y remodeló para que Austria volviera a tener un GP de F1 y el A1-Ring pasó a llamarse Red Bull Ring. El piloto que más veces ganó en Austria fue Max Verstappen (2018-2019-2021-2023.

Austria tuvo 2 campeones Niki Lauda, tricampeón (1975-1977 Ferrari y 1984 McLaren) quien en 1976 se alejó de la F1 tras un terrible accidente en Nürburing y Jocken Rindt (nacido en Alemania, con licencia austríaca). Rindt ganó la carrera de 1970 en el Österreichring con un Lotus, y aunque murió poco después durante el GP de Italia, en Monza fue declarado campeón post mortem.

Los equipos de Fórmula 1 beneficiados con el ADUO I, ya trabajan en los motores de combustión

También hubo otros pilotos austríacos en la F1: Gerhar Berger (Ferrari y McLaren, compañero de Senna) y Roland Ratzenberguer, que murió en un trágico accidente, un día antes de Ayrton Senna en Imola (Italia) en 1994. Helmut Marko ex asesor de Red Bull, fue uno de los primeros pilotos austríacos, que dejó las carreras tras un accidente que limitó su visión.

Qué pasó en 2025

La temporada anterior Alpine llevó detalles en el coche en homenaje a su patrocinador principal BWT (Best Water Technology) la compañía austríaca de tratamiento de agua, que llegó al equipo en 2022 de la mano del ex jefe del equipo Otmar Szafnauer. Los pilotos Franco Colapinto y Pierre Gasly vistieron monos color rosa, que identifica la marca. Red Bull intentaba ampliar la ventana operativa del RB21 para que Max Verstappen le descontara más puntos a Oscar Piastri mientras su compañero Yuki Tsunoda, ya estaba en la mira de Helmut Marko, que buscaba un reemplazo.

Lando Norris en Austria

Gianpiero Lambiasse (GP) ingeniero de pista de Verstappen se ausentó y fue reemplazado por Simon Rennie. Ferrari lidiaba con un desequilibrio aerodinámico en el SF25 con el que no lograba resultados. En Alpine se vivían momentos de incertidumbre por la renuncia del CEO del Grupo Renault Luca de Meo y la demora en la renovación de Franco Colapinto, que llegó al circuito en el jet privado de Lewis Hamilton dijo a la prensa “fue el mejor vuelo que tuve en mi vida...Sabe que es mi ídolo, lo pasé muy bien, lo disfruté, es un vuelo que quedará en mi memoria...”.

En las prácticas libres lideraron Russell en la FP1 (1:05.542) y Lando Norris en la FP2 y la FP3 (1:04.324). En clasificación Norris lideró la Q1 y la Q2 (1:04.410) y se quedó con la Pole en la Q3 seguido por su compañero en McLaren Oscar Piastri y el piloto de Ferrari Charles Leclerc. El domingo de carrera, se abortó la vuelta de Formación por un incendio en el Williams de Carlos Sainz, y en la primera vuelta Kimi Antonelli bloqueó en la curva 3, perdió el control del coche y se fue contra Verstappen, quedando ambos fuera de competencia.

Franco Colapinto en Austria

Tras la salida del Virtual SafetyCar en el giro 17 Alex Albon abandonó y en el giro 70 los pilotos de McLaren que habían librado una intensa batalla por la punta, cruzaban la meta dándole el 1-2 a McLaren. Lando Norris se quedó con la victoria escoltado por Piastri y Leclerc. Gabriel Bortoleto (Audi) fue elegido piloto del día y Bernie Ecclestone (ex propietario de los derechos de la F1), entregó el trofeo al ganador.

Novedades para Austria

La FIA aprobó algunos cambios para las siguientes dos temporadas: 4 días de Test de Pretemporada, uso del Boost aun en condiciones de baja adherencia (poco grip), división del estado de alerta por calor entre Sprint y Carrera, con un aviso previo de 24 hs y aumento de la potencia del motor de combustión gradual entre 2027 y 2028 hasta llegar a la relación 60/40 entre los motores de combustión y eléctrico.

También activó la normativa de riesgo térmico para que los pilotos usen los chalecos refrigerantes, ya que se esperan temperaturas entre 33 y 36 °C.

La FIA fijó el nivel máximo de recarga en clasificación en 6 MJ y prohibió con efecto inmediato la extensión en el difusor que Mercedes llevó al GP de Canadá y que Ferrari venía usando, con la aprobación de la FIA. Siguen los rumores que ponen en duda la continuidad de Max Verstappen en Red Bull y la no renovación de Esteban Ocon en Haas y Liam Lawson en Racing Bulls. Haas estuvo probando al piloto de la Academia de McLaren Leonardo Fornarolli (F2) y Red Bull al piloto búlgaro Nikola Tsolov (Campos Racing F2).

Cómo van los equipos a Austria

Los equipos se preparan para enfrentar un circuito en altura, con altas temperaturas sin referencias del comportamiento de los coches bajo las normativas 2026 (motores 50/50). Algunos como Ferrari y Audi ya llevan una actualización por ADUO del motor de combustión, que en el caso de Ferrari, aun no extenderá a sus equipos cliente, Haas y Cadillac. Mercedes está pendiente de las baterías, causante de varios abandonos, que volverán a sufrir con el calor. La mayoría de los equipos trae actualizaciones.

Mercedes/W17

El equipo que lidera ambos campeonatos estará muy pendiente de la fiabilidad. Para mitigar el calor llevará más branquias de refrigeración y podría reducir la potencia del motor eléctrico para no comprometer tanto las baterías. Con 6 carreras ganadas, perdieron ventaja en Barcelona con el abandono de Antonelli que intentarán recuperar con algunas mejoras que traen a Austria.

CapKimi Antonelli, líder del campeonato

Ferrari/SF26 EVO

Tras la victoria de Hamilton en Barcelona, Ferrari se consolidó 2° en Constructores y Hamilton está detrás de Antonelli que lidera el campeonato de pilotos. El equipo trae a Austria un gran paquete de actualizaciones, incluida la primera mejora por ADUO en el motor de combustión que le daría 5 CV más de potencia y le permitirá acercarse más a Mercedes. Además, llevará un combustible sostenible evolucionado fabricado por su proveedor Shell.

McLaren/MCL40-Motor Mercedes

En Barcelona hubo un notable avance, aunque tienen problemas para controlar la temperatura de los neumáticos. Traen pocas mejoras, algunas en el software, sobre todo en el coche de Piastri que se mostró desconectado con el coche en Barcelona. También Introducirán un alerón trasero tipo ‘macarena’, similar al de Ferrari (gira 270°) a modo de prueba. Están a la expectativa por la fiabilidad del motor Mercedes.

Oscar Piastri

Red Bull/RB22

Red Bull llevará un enorme paquete de actualizaciones con cambios en aerodinámica, chasis y reducción de peso, en un intento de darle a Max Verstappen un coche muy competitivo. En la estructura austríaca hay preocupación dado que en la reunión con la cúpula de Red Bull, Verstappen no confirmó su continuidad en el equipo.

Alpine/A526-Motor Mercedes

El equipo trae a Austria mejoras para intentar eliminar el problema del subvirage en las curvas rápidas y espera no tener más inconvenientes con la FIA, como el de Barcelona, donde Colapinto recibió una dura sanción que lo bajó del puesto 8 al 10°. Briatore sigue sin confirmar la renovación de Franco Colapinto, pero ha dicho que definirá la dupla para 2027, cerca del receso de verano.

Franco Colapinto

Racing Bulls/VCA RB03

Liam Lawson y Arvid Lindblad vienen sumando consistentemente, con un coche equilibrado al que le sentaron bien las actualizaciones. El equipo busca liderar la zona media de la parrilla ante su rival Alpine.

Haas/VF26-Motor Ferrari

Con una alarmante caída de rendimiento, un coche inestable y problemas que salieron a la luz en Barcelona no está claro el panorama del equipo estadounidense en Austria. Según Bearman el coche es inestable y tiene tendencia al subvirage. Los paquetes evolutivos no dieron resultado y no contarán con el motor Ferrari actualizado por ADUO. Se suma la tensión dentro de la estructura por los insistentes rumores sobre la salida de Esteban Ocon y la presión que ejercen sus socios técnicos Ferrari y Toyota para colocar un piloto de su conveniencia.

Williams/FW48-Motor Mercedes

El coche tiene bajo rendimiento, por falta de desarrollo y sobrepeso, y aunque James Vowles (director del equipo) anticipó que los cambios llegarán para Silverstone (GP de Gran Bretaña) y tras el receso habrá una versión casi nueva del coche, los pilotos se muestran decepcionados y estarían explorando alternativas.

Carlos Sainz

Audi/R26

Audi puso manos a la obra con la actualización por ADUO y probó en Neuburg, donde está su fábrica de motores, el R26 con las mejoras en un Demo-run de 15 km, por lo que llevará a Austria un motor de combustión actualizado, con el que espera ampliar su potencial y pelear en la zona media con Alpine y Racing Bulls.

Aston Martin/AMR26-Motor Honda

En Barcelona volvió a tocar fondo. La falta rendimiento por chasis y motor llevaron al equipo a un doble abandono: Stroll por un problema en la caja de cambios y Alonso por una falla en la batería. No se esperan avances, ya que el AMR26 B estará listo después del receso veraniego. En Aston Martin estarían renegociando la continuidad de Alonso.

Lance Stroll

Cadillac/CA01-Motor Ferrari

El equipo estadounidense llevará una importante cantidad de actualizaciones: piso, pontones, carrocería revisada y alerón trasero, pero aún tienen que resolver problemas de operatividad y mejorar el ritmo, que según Checo Pérez, se desploma tras 15 vueltas.

Llevan a Austria un cambio en la decoración como parte de una nueva imagen. No contarán por ahora con el motor Ferrari actualizado por ADUO y no saben cuándo lo podrán colocar.

Horarios GP de Austria para Argentina

Viernes 26

FP1 8:30

FP2 12:00

Sábado 2

FP3 7:30

Qualy 11:00

Domingo 3

Carrera 10:00

NZ