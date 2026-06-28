GP de Austria: George Russell ganó y recorta distancias, Franco Colapinto finalizó 15°

El Gran Premio de Austria dejó sensaciones encontradas para los protagonistas de la Fórmula 1. Por un lado, George Russell consolidó un fin de semana brillante al cruzar la bandera a cuadros en primer lugar, logrando un triunfo estratégico que le permite acercarse significativamente a los líderes en la lucha por el campeonato mundial.

El podio en tierras austríacas fue completado por Max Verstappen (Red Bull), quien mantiene su solidez en la cima, y la joven promesa Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que continúa demostrando su gran nivel en la categoría.

Jornada difícil para el equipo Alpine

Para el equipo Alpine, el Gran Premio fue más complejo de lo previsto, cerrando una actuación discreta en un circuito altamente competitivo. Pierre Gasly logró finalizar en la 13° posición, peleando en la zona media del pelotón durante gran parte de la competencia.

Por su parte, Franco Colapinto no tuvo el desarrollo esperado. El argentino sufrió inconvenientes técnicos durante la largada, lo que lo obligó a remontar desde el fondo de la grilla. A pesar de su esfuerzo por recuperar terreno, el ritmo de carrera y las condiciones del circuito lo limitaron, cruzando la meta finalmente en el 15° lugar.

Colapinto en el GP de Austria

Con este resultado, tanto Colapinto como su equipo buscarán analizar los datos recopilados para mejorar la puesta a punto del monoplaza de cara a las próximas jornadas, donde la consistencia será clave para escalar posiciones en el clasificador general.

Franco Colapinto, tras su frustrante viernes en el GP Austria: “Hicimos cambios grandes y fue todo peor”

Minuto a minuto del GP de Austria

Franco Colapinto larga 16°

¡Comenzó la carrera!

Vuelta 1

Franco Colapinto tuvo una mala largada y cayó al último puesto tras un problema con la potencia de su monoplaza en el inicio, además de que recibió unos toques al quedar en el medio del pelotón.

Vuelta 2

Andrea Kimi Antonelli se fue de la pista en múltiples oportunidades con su Mercedes y quedó relegado al quinto puesto, mientras que Charles Leclerc cayó al cuarto lugar. Colapinto ya superó a Valtteri Bottas (abandonó por un problema en su Cadillac posteriormente) y los Aston Martin.

Vuelta 4

Colapinto superó a Sergio Checo Pérez y se ubica a menos de un segundo de su excompañero Alex Albon. El mexicano ingresó a boxes al final de la vuelta por una falla en su monoplaza.

Vuelta 10

Verstappen presiona a Hamilton y Russell se aleja en la punta

Vuelta 12

Franco Colapinto le pisa los talones a Albon

Vuelta 15

Colapinto amagó con entrar a boxes y, a último momento, retomó el trazado principal. Cedió terreno sobre el Williams de Alex Albon.

Vuelta 17: Russell lidera con comodidad el GP de Austria

Vuelta 21: Colapinto a boxes

El argentino ingresó a los pits para montar los neumáticos duros. 2.6 segundos el cambio de gomas por parte de los mecánicos.

Vuelta 25

Carlos Sainz detuvo su Williams en medio de la recta principal por una falla. Andrea Kimi Antonelli ingresó a boxes al mismo tiempo y perdió una oportunidad de oro de entrar bajo auto de seguridad.

Vuelta 30

Franco Colapinto gira con buen ritmo y está a un segundo de Alex Albon de Williams.

Vuelta 31: ¡Adelantamiento de Colapinto!

El argentino superó a Alex Albon en la curva cuatro para ubicarse 16°. Esteban Ocon está a 3.2 segundos adelante con su Haas.

Vuelta 37

Leve toque entre Leclerc y Piastri y Hamilton se metió en la pelea

Vuelta 43

Gran parte de los pilotos realizó su segunda detención. Solo un puñado, entre los que está Franco Colapinto, hizo una sola parada. En las próximas vueltas podrían ingresar nuevamente.

Vuelta 46: Colapinto informó que está cómodo con los neumáticos

Pese a que tiene unas gomas duras de 24 giros, el argentino pretende continuar con el mismo compuesto. Marcha 15° con 15 segundos de diferencia sobre Esteban Ocon.

Vuelta 48: ¡Colapinto a boxes!

Franco cumplió con su segunda detención y montó neumáticos medios. Salió atrás de Alex Albon en el 17° lugar. Lance Stroll abandonó con Aston Martin.

Vuelta 50: Colapinto superó a Alex Albon

El argentino adelantó fácilmente al Williams en la frenada de la curva tres.

Vuelta 55: ¡Adelantamiento de Colapinto!

El argentino superó a Esteban Ocon en la frenada de la curva tres. Oliver Bearman está adelante a 11 segundos.

Vuelta 60: Colapinto recorta la diferencia ante Bearman

Vuelta 66: impresionante ritmo de Colapinto

El argentino recortó más de cinco segundos sobre Oliver Bearman y marcha a cuatro segundos del Haas.

Vuelta 69

Russell controla la cima y Antonelli busca hasta el final a Verstappen

Final de la carrera: Ganó Russel y Colapinto terminó 15 °

George Russell se impuso en el Red Bull Ring con su Mercedes y recortó distancias en la pelea por el título. Max Verstappen (Red Bull) y Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) completaron el podio. Alpine tuvo una actuación discreta con Pierre Gasly en el 13° puesto y Franco Colapinto 15°.

BP