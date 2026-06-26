El argentino Franco Colapinto completó este viernes las primeras dos sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Austria de Fórmula 1 en el exigente circuito de Spielberg, y no ocultó su preocupación por el rendimiento del monoplaza tras finalizar la acción en pista.

Un alerón que trajo más dudas que certezas

El foco de la frustración estuvo puesto en los elementos nuevos que el equipo puso en pista. “Ojalá se pueda mejorar, hoy no se mejoró. Probé los dos alerones y casi no hubo diferencias y fue bastante frustrante, esperábamos una diferencia grande de uno al otro”, disparó Colapinto con total honestidad brutal.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Austria

Los ingenieros intentaron dar un golpe de timón para la segunda tanda del día (FP2), pero la puesta a punto agresiva terminó dinamitando las pocas buenas sensaciones que quedaban de la mañana. “Hicimos cambios grandes en la FP2 porque el auto no iba bien, y fue todo peor", sentenció el piloto que fue 8° en la primera sesión, y 16° en la segunda.

Franco Colapinto se desinfló en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1 y finalizó 16° el viernes de prácticas libres

“Pierre (Gasly) dio una salto grande, hay que entender un poco los problemas que tenemos y por qué el alerón no está funcionando como esperábamos”, concluyó analizando el rendimiento de su compañero de equipo.

Horarios GP de Austria para Argentina

Sábado 2

FP3 7:30

Qualy 11:00

Domingo 3

Carrera 10:00

NZ