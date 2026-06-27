Franco Colapinto no superó la Q2 y largará 16° en el GP de Austria: Russell se quedó con la pole

Luego de lo que fueron las terceras y últimas prácticas libres del fin de semana, el sábado de la Fórmula 1 continúa con la flamante y esperada clasificación del Gran Premio de Austria.

Desde el imponente Red Bull Ring, Franco Colapinto no logró tener un gran día, quedó eliminado en Q2 y largará 16° en la carrera final del domingo. Pierre Gasly, su compañero en Alpine, tampoco llegó a Q3 y partirá desde el 11° puesto.

Luego de un cierre más que polémico, el ganador de la clasificación fue George Russell, quien fue el poleman de Austria. Ferrari, por su parte, hizo el 2-3 con Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Austria

Q1: Ambos Alpine pasaron de ronda

Luego de casi 8 minutos desde que arrancó la práctica, Franco Colapinto logró sumar su primer tiempo de la qualy con un gran 1:08.343, a más de un segundo del líder hasta ese entonces.

Cuando faltaban dos minutos para el cierre de la Q1, los de Alpine volvieron a boxes para cambiar los neumáticos y pones unos blandos nuevos. Gracias a eso, el argentino cerró la Q1 11° y pasó a la siguiente instancia. Pierre Gasly, su compañero, cerró 12°.

Los eliminados en esta primera instancia fueron: Carlos Sainz, Alex Albon, Checo Pérez, Valtteri Bottas, Fernando Alonso y Lance Stroll. Afuera Williams, Cadillac y Aston Martin.

Q2: Los Alpine no pudieron avanzar y quedaron eliminados

La Q2 fue la despedida de Franco Colapinto en la clasificación de este sábado. A pesar de mejorar sus parciales del viernes, el chico argentino no logró meterse entre los diez primeros y cerró su día en el 16°, lugar desde donde largará el domingo.

Cuando el oriundo de Pilar intentaba cerrar su última vuelta, perdió el control de su monoplaza y se salió de la pista, lo que hizo que pierda el tiempo que venía consiguiendo.

Pierre Gasly, el otro piloto de Alpine, también quedó eliminado al cerrar en el 11° puesto. En el otro extremo de la punta apareció Kimi Antonelli, quien selló el mejor tiempo y pasó a Q3 siendo líder.

Q3: Russell se quedó con la pole position en una sesión que terminó con Verstappen contra las paredes

El piloto oriundo de Inglaterra se quedó con una Q3 de las más caóticas de los últimos tiempos: sobre el final, Max Verstappen perdió el control, rompió su monoplaza y generó confusiones para decidir al ganador.

Charles Leclerc venía siendo el líder de la carrera, pero al conocerse las banderas amarillas por el choque del neerlandés, Russell sacó provecho y terminó siendo el poleman de Austria. Un cierre más que polémico.

De esta forma, el podio lo completaron el propio piloto monegasco y su compañero de Ferrari, Lewis Hamilton.

¿Cómo le fue a Colapinto en las últimas prácticas libres?

El chico argentino no fue el mejor de la pista, pero su actuación permitió ver un gran avance con respecto a las primeras prácticas del viernes. Colapinto abrió su sábado en el 14° lugar, por detrás de su compañero de equipo Pierre Gasly, que culminó 11°.

El más rápido de la última sesión de entrenamiento fue el británico George Russell, quien con su imbatible Mercedes logró un tiempazo de 1:07.96 segundos.

FMZ