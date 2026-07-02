En mayo de 1950 se corría en Silverstone la primera carrera oficial del Campeonato Mundial de Fórmula 1, en un circuito adaptado sobre el aeródromo de la Real Fuerza Aérea. Los equipos llevarán detalles en la decoración y habrá eventos por el Aniversario del GP, en un fin de semana con carrera Sprint. Silverstone es uno de los circuitos más desafiantes del calendario y uno de los preferidos por los pilotos junto a Suzuka y Spa, en lo que llaman Triple S.

Franco Colapinto en Gran Bretaña

Cómo es el circuito

Ubicado Northamptonshire, Reino Unido, tiene 5,891 km y 18 curvas. Es rápido, fluido y uno de los más veloces: se va a fondo en el 79% del trazado con velocidades que llegan a los 356 km/h. Demandará alta carga aerodinámica en las curvas rápidas para mantener a los coches sobre el asfalto, elevando la probabilidad de ingreso del SafetyCar al 89%. Silverstone pondrá a prueba la capacidad de los pilotos, castigará los neumáticos y no hará fácil la recuperación de energía. Su trazado es una secuencia de curva rápida y recta, donde se dobla constantemente a velocidad, sin fuertes frenadas, necesarias para la recarga.

Trazado de Silverstone

El asfalto es abrasivo y aunque tiene buen grip, los neumáticos estarán sometidos a cargas laterales por los constantes giros a gran velocidad. Pirelli llevará la gama dura de compuestos C1 (Duro, banda blanca), C2 (Medio, banda amarilla) y C3 (Blando, banda roja) para una estrategia a 2 paradas. El pit lane que es muy largo, es de circulación rápida (80 km/h) y el pitstop se estima en 29 segundos. No hay previsión de lluvia y las temperaturas rondarán los 25°C.

Cómo será el fin de semana

Como es habitual el jueves los equipos se reunirán para discutir la estrategia del fin de semana, recorrerán la pista y habrá eventos donde los pilotos podrán interactuar con los fans. El Formato Sprint cambiará la organización de las tres jornadas: el viernes habrá una sola práctica libre, seguida por la clasificación para la carrera Sprint (Shootout) tras la cual los coches quedarán en parque cerrado (no se podrán tocar). El sábado se correrá la Sprint y se abrirá el ‘parc fermé’ para permitir ajustes para la clasificación del GP y luego los coches volverán a quedar bajo normativa de parque cerrado hasta la carrera del domingo.

Kimi Antonelli, líder de la temporada 2026

La Sprint será a 17 vueltas (1/3 del recorrido del GP) y la carrera se resolverá en 52 giros. Habrá 4 zonas de activación de Straight Mode (modo recta): recta principal, recta de Wellington (entre las curvas 5 y 6), salida de la 6 y en la recta del hangar (la más larga) mientras que el modo curva (alta carga) se activará en el 55% del circuito. Con un nivel de despliegue de energía muy alto, las zonas de recarga donde se dará el Superclipping, será en las frenadas de las curvas 3, 6, 15 y la 16-17. La activación del Overtake (adelantamiento) se activará en la salida de la curva 17 y se podrá usar en cualquier recta de la pista.

Breve historia

El circuito de Silverstone fue construido en 1947 sobre un aeródromo de post guerra, de la Real Fuerza Aerea del Reino Unido, adaptado para las carreras. Allí se llevó a cabo la primera carrera oficial del Campeonato Mundial de F1, el 13 mayo de 1950 bajo la denominación GP de Gran Bretaña, también llamado GP de Europa. El piloto italiano Giuseppe ‘Nino’ Farina a bordo de un Alfa Romeo 158 logró la pole y se quedó con la victoria, y un año después, en 1951, lograría el piloto argentino José Froilán González con Ferrari.

Este GP alternó con otros circuitos. Hasta 1954 se corrió en Silverstone, luego en Aintree y Brands Hatch hasta que en 1987 Silverstone se convirtió en sede oficial. Gran Bretaña tuvo 10 campeones de F1: Mike Hawthorn (Ferrari 1958) Graham Hill (BRM British Racing Motors 1962 y Team Lotus 1968) Jim Clark (Lotus 1963 y 1965), John Surtees (Ferrari 1964), James Hunt (McLaren 1976), Jackie Stewart (Matra 1969, Tyrrell 1971 y 1973), Nigel Mansell (Williams 1992), Damon Hill (Williams 1996), Jenson Button (Brawn GP 2009), Lewis Hamilton (McLaren 2008 y Mercedes 2014, 2015 y 2017 a 2020).

Lewis Hamilton, hombre récord en Silverstone

Para los equipos es el gran premio de casa ya que, excepto Audi que tiene sedes en Suiza y Alemania, y Ferrari cuya sede y fábrica está en Maranello, Italia, todos tienen sede y fábrica en el Reino Unido: Williams en Grove, McLaren en Woking, Mercedes en Brackley, Red Bull y Racing Bulls en Milton Keynes, Aston Martin y Cadillac en Silverstone, Haas en Banbury y Alpine en Enstone. Cadillac y Haas también tienen sedes y fábrica en USA: Cadillac en Indiana y Concord donde está la fábrica de motores y Carolina del Norte, donde también tiene su sede Haas, pero en Kannapolis.

Ferrari es el equipo que más ganó, 18 veces, la última en 2022 con Carlos Sainz y Lewis Hamilton tiene 9 victorias entre 2008 y 2024. Hamilton conserva el record de vuelta de 1:24.303 en 2020 y Max Verstappen el record en carrera 1:27.097, también en 2020.

Qué pasó en 2025

El Grupo Renault buscaba reemplazo para el CEO, Luca de Meo (hoy CEO de Gucci) y Alpine confirmaba el debut de Steve Nielsen como director técnico del equipo en septiembre (Nielsen había trabajado en Toro Rosso, Williams, Benetton con Briatore y fue comisario de la FIA). Claro anunciaba su apoyo al piloto argentino Franco Colapinto, Tim Mayer ex comisario de la FIA e hijo de Teddy Mayer (ex socio de Ron Dennis en McLaren) se postulaba a la presidencia del organismo en oposición a Mohamed Ben Sulayem y en Red Bull estallaba una lucha interna de poder que culminaría con el despido del CEO, Christian Horner.

Prácticas Libres y Clasificación. En la FP1 corría Arvid Lindblad (hoy piloto de Racing Bulls) como novato, por una excepción solicitada a la FIA, ya que sólo tenía 17 años. Lideró Hamilton (1:26.892), seguido por Lando Norris y Oscar Piastri. En la FP2 hubo una bandera amarilla por Sainz que tras un semitrompo en la curva 7 se quedó parado en la pista. Lideró Norris (1:25.816), seguido por Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

Lanado Norris fue campeón en 2025

En la FP3 hubo 2 banderas rojas: una para sacar una pieza desprendida del Haas de Oliver Bearman y la otra, a 3 minutos del final por la salida de pista del Sauber de Bortoleto. En la entrada del pitlane, Bearman se iba contra el muro rompiendo la trompa del coche, una acción que le valió 10 puestos en la grilla y 4 puntos en la Superlicencia, por colisionar bajo Bandera roja. Lideró Leclerc (1:25.498) seguido por Piastri y Max Verstappen.

Por qué la casta de la Fórmula 1 no acepta a Colapinto

En la Q1, primera tanda clasificatoria, llovió y Franco Colapinto provocó una bandera roja al perder el control del coche. Lideró Verstappen (1:25.886) seguido por Piastri y Bearman. En la Q2 a pesar de la lluvia, la baja temperatura y falta de grip, no hubo incidentes. Lideró Lewis Hamilton (1:25.084) seguido por Leclerc y Norris y en la Q3 Max Verstappen se quedó con la pole (1:24.892) seguido por Piastr y Norris. Russell, Hamilton, Leclerc, Antonelli, Bearman, Alonso y Gasly completaron el Top10.

La carrera. Antonelli largó más atrás por una sanción que arrastraba de Austria, Bearman largó 18 por una sanción en la Q2 y Colapinto largó desde el pitlane por cambiar el motor bajo parque cerrado. En la carrera, que se realizó en condiciones mixtas (piso mojado y seco) hubo 5 abandonos: Colapinto en la vuelta de Formación, Lawson en la largada tras un toque con Ocon, Bortoleto luego de una salida de pista, Hadjar en el giro 19 cuando terminó en el muro tras un contacto con Antonelli, que también abandonó en el giro 24 con daños en el difusor.

Inolvidable recuerdo de Nico Hulkenberg en Gran Bretaña 2025

La lluvia complicó y hubo indecisión a la hora de elegir neumáticos (Slicks o Intermedios) y tras un chaparrón que dificultó la visibilidad, la FIA puso en pista el Safety Car, una decisión afectó la carrera de Piastri al dejarlo sin ventaja. El piloto de McLaren, que lideraba también recibió una sanción por manejar de manera insegura (bajar repentinamente la velocidad), que provocó un semi trompo de Verstappen que venía detrás. En los últimos giros el Sauber de Nico Hulkenberg, que había aprovechado el SafetyCar y las paradas, se enfilaba al podio, y Piastri reclamaba la posición como líder, al sentirse perjudicado.

En el giro 52 y último, Lando Norris y Oscar Piastri cruzaron la meta dándole el 1-2 a McLaren, seguidos por Nico Hulkenberg (elegido Piloto del Día) que lograba su único podio en la Fórmula 1. El piloto alemán era ovacionado y había euforia en el box de Sauber, en su última carrera en Silverstone, ya que en a fin de temporada se despediría de la Fórmula 1 para convertirse en Audi en 2026.

Cómo van los equipos a Silverstone

Mercedes reafirmó su dominio en Austria con una lucha entre sus pilotos, que se repetirá en Silverstone. Los Ferrari de Hamilton y Leclerc estarán muy cerca al igual que Verstappen y McLaren buscará subir al podio.

Mercedes/W17- 302 puntos/1° Constructores

Mercedes buscará el 1-2 en el GP de casa con una dura batalla entre sus pilotos en la que Antonelli querrá recuperar el terreno perdido en Austria y Russell intentará no volver a quedar detrás de su compañero. Toto Wolff, CEO del equipo, dejó entrever en Austria que mantendrá la dupla de pilotos para 2027 y acusó a Ferrari de superar el presupuesto, luego de ver la cantidad de mejoras que llevó al Red Bull Ring.

George Russell

Ferrari/SF26 EVO- 204 puntos/2° Constructores

Se esperaba más de Ferrari en Austria, donde Leclerc pudo quedarse con la pole, de no haber sido por la cuestionada vuelta de Russell en la Q3. Con muchas actualizaciones y el motor de combustión mejorado con el primer ADUO, no supieron convertir las mejoras en un buen resultado y sus pilotos quejaron del coche, por la falta de potencia y recalentamiento de los neumáticos.

McLaren/MCL40-Motor Mercedes - 159 puntos/3° Constructores

El MCL40 no está para pelearle a Mercedes, Ferrari o Verstappen, pero Piastri logró ubicarse 4° en Austria. El equipo que viene de dos campeonatos consecutivos en Constructores parece tener dificultad para adaptar el coche a los requerimientos de la Unidad de potencia Mercedes.Traerían a Silverstone el nuevo alerón trasero estilo ‘Macarena’ (similar al de Ferrari y Red Bull), que probaron en Austria y trabajan en el control de temperatura de los neumáticos. Hay tensión en equipo por los rumores sobre el fichaje de Max Verstappen, que se reunió esta semana con Zak Brown, CEO de McLaren.

Max Verstappen

Red Bull/RB22- 115 puntos/4° Constructores

Red Bull puso todo lo que tenía en Austria, para lograr que Verstappen se sintiera a gusto con el coche (cambios aerodinámicos, chasis y reducción de peso) pero no esperan el mismo rendimiento en Silverstone, porque no han resuelto de problema del coche en el paso por curva rápida. A un año del despido de Christian Horner (ex CEO del equipo) Red Bull sigue perdiendo ingenieros. Ahora es el turno de Paul Monaham, jefe de ingenieros que irá la siguiente temporada a Cadillac. En cuanto los rumores sobre el fichaje de Verstappen por McLaren, un reconocido medio inglés confirmó que el piloto de Red Bull y su representante, Raymond Vermeulen se reunieron con el CEO de McLaren, Zak Brown, el martes 30 de junio.

Alpine/A526- 57 puntos/5° Constructores

El Red Bull Ring fue un duro golpe para Alpine: el alerón trasero no funcionó, no resolvieron el problema del subvirage y terminaron muy atrás en la tabla. En Silverstone tendrán problemas en el paso por curva de alta velocidad, pero traen actualizaciones para intentar no irse sin puntos de Gran Bretaña. Racing Bulls le viene descontando puntos en todas las carreras y podría ser convertirse en el nuevo líder de la zona media.

Franco Colapinto

Racing Bulls/VCA RB03 - 44 puntos/6° Constructores

Racing Bulls sigue sorprendiendo con el rendimiento del coche, que es muy estable y la performance de sus pilotos que siguen entrando en la Q3 y sumando puntos, carrera tras carrera. El equipo se acerca poco a poco a Alpine para quedarse con el 5° puesto en Constructores. Siguen los rumores sobre la salida de Liam Lawson, a pesar de que está haciendo una buena campaña. Parece que en Red Bull están decididos a subir al joven piloto búlgaro Nikola Tsolov, piloto de F2 de la Academia Junior de Red Bull.

Haas/VF26- 21 puntos /7° Constructores

Mal fin de semana para Haas en Austria a pesar de la gran cantidad de actualizaciones. Los dos pilotos no encontraron ritmo y se quejaron del coche, Esteban Ocon dijo del VF26 ‘es como conducir un coche de calle’ mientras que su compañero Oliver Bearman lo definió como ‘inmanejable’(el coche tiene poca carga atrás y rota mucho). Haas está a la espera que Ferrari le entregue la mejora en el motor de combustión por ADUO que el equipo de Maranello ya llevó a Austria. En Silverstone se concentrarán en manejabilidad y ritmo.

Williams/FW48-Motor Mercedes - 11 puntos/9° Constructores

Tras el abandono de Carlos Sainz en Austria (se le apagó el motor) por una falla en la parte eléctrica de la Unidad de potencia y sin mejoras, no se espera un avance en Silverstone, dado que el coche tiene poca carga aerodinámica y sobrepeso. Según James Vowles, director del equipo, pronto comenzarán a llegar las actualizaciones. Williams también enfrenta rumores sobre sus pilotos, al parecer tanto Carlos Sainz como Alex Albon estarían buscando opciones.

Alex Albon

Audi/R26-Motor Audi - 2 puntos/9° Constructores

Audi llevó a Austria un gran paquete de actualizaciones que incluyeron el chasis y la primera mejora por ADUO del motor de combustión. Los pilotos tuvieron mejor ritmo, y aunque no sumaron, terminaron en la puerta de los puntos; Bortoleto 11 y Hulkenberg 12. Se espera un salto de rendimiento en Silverstone.

Aston Martin/AMR26-Motor Honda- 1 punto/10° Constructores

Con problemas de chasis, motor y sobrepeso, es improbable que Aston Martin sorprenda en Silverstone. El equipo está a la espera de la versión evolucionada del coche, el AMR26 B, que según Adrian Newey (director técnico y socio) podría estar en Hungría, aunque se cree que las mejoras llegarán después de las vacaciones. Newey explicó que el retraso en el desarrollo no sólo se debió al motor Honda, sino a una serie de eventos, como la fabricación de piezas, las pruebas y la falta de comunicación entre las distintas areas.

Frases de una entrevista a Briatore fueron tergiversadas para perjudicar a Colapinto

Cadillac/CA01-Motor Ferrari - 0 puntos/11° en Constructores

Cadillac llevó una gran cantidad de mejoras aerodinámicas a Austria, casi un coche nuevo, que no dieron resultados y provocaron problemas de fiabilidad en los coches. Checo Pérez y Valtteri Bottas tuvieron que abandonar, por recalentamiento en los frenos y por ello no han podido probar las actualizaciones. Los pilotos instaron al equipo a revisar los fallos del fin de semana en Austria y a evaluar las piezas que se están usando, en cuanto a diseño y material.

Horarios GP Gran Bretaña de Fórmula 1 2026

Viernes 3

FP1 08:30

SQ 12:30 (clasificación Sprint)

Sábado 4

Sprint 8:00

Qualy 12:00 (clasificación Carrera)

Domingo 5

Race 11:00