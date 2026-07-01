Verstappen volvió y complicó el fin de semana perfecto de Mercedes 

El fin de semana del GP de Austria arrancó con mucho calor (33°C ambiente y 50°C en pista) que afectó las Unidades de potencia, especialmente las de Cadillac, Aston Martin y Williams, dificultó controlar la temperatura de los frenos y obligó a paradas extra para cambiar neumáticos. Por seguridad la FIA activó la normativa de riesgo térmico que obligaba a los pilotos a usar los chalecos refrigerantes que, de no hacerlo debían sumar medio kilo de lastre al coche. Varios equipos salieron con Aero-rakes (sensores) y Flow-vis (pintura) para testear actualizaciones y el comportamiento de los coches en altura (Spielberg está a más de 600 m sobre el nivel del mar) ya que era la primera vez que esta generación de coches (50/50) corría en Austria.

George Russell

Prácticas Libres

FP1/60 minutos. Seis titulares cedieron su asiento a novatos como parte del programa de entrenamiento: Gabriel Bortoleto (Audi) al reserva de Alpine Paul Aron, Charles Leclerc a Dino Beganovic (F2 y Academia de Ferrari), Lance Stroll a Jack Crawford (reserva de Aston Martin), Carlos Sainz a Luke Browning (Tester de Williams), Liam Lawson (Racing Bulls) a Ayumu Iwasa y Esteban Ocon a Ryo Hirakawa reserva de Haas.

Isack Hadjar y Lando Norris perdieron gran parte de la práctica en el box (problemas en la unidad de potencia), Hirakawa protagonizó un incidente en la parada (su coche deslizó y se llevó puesto a un mecánico), Verstappen se quedó parado en dos oportunidades (box y pitlane) al igual que Checo Pérez, cuya última detención en pista provocó una Bandera Roja que dio por terminada la práctica.

Kimi Antonelli en Austria

Lideró Kimi Antonelli (1:07.796) seguido por Russell y Piastri.

FP2/60 minutos. La segunda práctica no fue tan caótica como la primera, pero tuvo lo suyo. Problemas con los frenos, falta de grip, trompo de Norris, bloqueada de Hamilton y los Cadillac de Checo Pérez, que se quedó parado en la pista y Valtteri Bottas que fue box echando chispas en el suelo. Verstappen incursionó en la leca, tras una salida de pista y los pilotos de Alpine, Pierre Gasly y Franco Colapinto, coincidieron que el coche no tenía la configuración correcta y el nuevo alerón no había funcionado como esperaban.

Lideró Kimi Antonelli (1:07.014) seguido por Piastri y Norris.

Frases de una entrevista a Briatore fueron tergiversadas para perjudicar a Colapinto

FP3/60 minutos. La noche anterior los pilotos compartieron una cena organizada por el CEO de la F1 Stefano Demenicalli y la FIA, una tradición que mantienen antes del GP de Austria. La última práctica también se realizó bajo un calor agobiante en la volvieron a quejarse del grip en las frenadas y problemas con el sistema para beber agua. Salvo la rotura de un espejo en el coche de Norris y un bloqueo de Hadjar, no hubo incidentes.

Max Verstappen

Lideró Russell (1:07.096) seguido por Antonelli y Hamilton. Cerraron el Top 10: Piastri, Norris, Verstappen, Leclerc, Hadjar, Lawson y Lindblad.

Clasificación

Q1/18 minutos. En la primera tanda clasificatoria, no hubo incidentes y quedaron fuera los dos coches de Williams, Aston Martin y Cadillac.

Colapinto en Austria

Lideró Antonelli (1:07.083) seguido por Norris y Hamilton. Completaron el top16: Lawson, Verstappen, Hadjar, Piastri, Leclerc, Lindblad, Russell, Colapinto, Bortoleto, Gasly, Bearman, Hulkenberg y Ocon.

Eliminados: Sainz, Albon, Pérez, Bottas, Alonso y Stroll.

Q2/15 minutos. Siguieron las complicaciones en las frenadas, sobre todo en las curvas 1 y 3 (en elevación), y quedaron fuera los dos coches de Audi, Alpine y Haas.

Lideró Antonelli (1:06.763) seguido por Piastri y Norris. Completaron el top10: Russell, Hamilton, Leclerc, Hadjar, Lawson, Lindblad y Verstappen

Gran Premio de Austria 2026

Eliminados: Gasly, Bortoleto, Bearman, Hulkenberg, Ocon y Colapinto

Q3/13 minutos. Los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton estuvieron a punto de lograr el 1-2, hasta que Max Verstappen, que cerraba su última vuelta perdió el control del RB22 y se fue contra el muro en la curva 9. El accidente ameritaba Bandera Roja, pero los comisarios decidieron desplegar Bandera Amarilla Simple primero y segundos después, Bandera Amarilla Doble, causando una confusión que le hizo abortar la vuelta a Kimi Antonelli y le dio la oportunidad a Russell de quedarse con la pole (1:06.113). El piloto dijo que había pasado por el lugar del accidente con bandera simple, por lo que sólo estaba obligado a reducir la velocidad (de haber pasado con doble bandera amarilla hubiera tenido que abortar la vuelta y la pole hubiera sido para Leclerc). Dominik Paris (Alpine Ski Racer) entregó el neumático Pirelli al poleman y las primeras 5 filas fueron para Russell-Leclerc, Hamilton-Antonelli, Verstappen-Norris, Piastri-Hadjar y Lawson Lindblad.

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La carrera

El domingo con la presencia de 320 mil espectadores, autoridades del circuito, representantes de la FIA, la F1 y los pilotos, inició la ceremonia previa al GP. Jonas Kaufmann entonó el Himno Nacional austríaco y luego los pilotos se ubicaron en la grilla para la vuelta de Formación. En la largada, Russell conservó la punta, Hamilton adelantó a Leclerc, Antonelli perdió posiciones luego de una salida de pista y el A526 de Franco Colapinto se quedó sin potencia.

Verstappen

La carrera fue bastante lineal, aunque Max Verstappen y Lewis Hamilton se ocuparon de ponerle emoción a la jornada con un increíble duelo entre campeones que el público no olvidará. Sobre el final apareció Kimi Antonelli que se fue con todo lo que tenía sobre Verstappen, aunque no logró quitarle el 2° lugar. Hubo 4 abandonos (Checo Pérez, Valtteri Bottas, Carlos Sainz y Lance Stroll) todos con problemas en las unidades de potencia y Oscar Piastri que no pudo acercarse lo suficiente a Antonelli terminó 4°.

Gran trabajo de Liam Lawson y Arvid Lindbland que volvieron a quedar entre los 10 primeros, y de a poco van acercando a Racing Bulls al líder de la zona media. Alpine y Audi no sumaron, pero los pilotos de Audi terminaron en la puerta de los puntos (11° y 12°). George Russell se quedó con la victoria tras cruzar la meta en el giro 71 seguido por Max Verstappen y su compañero en Mercedes Kimi Antonelli. Los otros pilotos que sumaron puntos: Piastri, Hamilton, Hadjar, Norris, Leclerc, Lawson y Lindblad. Antonelli logró el record de vuelta (1:10.374), Piastri el record de velocidad de 348 km/h y Verstappen fue votado Piloto del Día.

Russell en Austria

Sin dudas Mercedes es el equipo dominante, ganó 7 de las 8 carreras disputadas y Russell con este triunfo recuperó el 2° lugar en la tabla de pilotos, que le había quitado Hamilton. Ferrari y McLaren están muy cerca de la punta y Max Verstappen demostró que con un RB22 evolucionado todavía puede dar pelea, aunque no bastó para acallar los rumores sobre su pase a McLaren, que dio mucho de qué hablar, sobre todo porque allí irá su ingeniero de pista Gianpiero Lambiase y se confirmó en Austria que también se sumará al equipo de Woking Paul Monagham, actual ingeniero en jefe de Red Bull.

Russell, ganador en el GP Austria 2026

Racing Bulls sigue siendo sorprendiendo, con sus dos jóvenes pilotos en el Top 10 con regularidad y Audi, con las mejoras en el motor de combustión por ADUO parece haber dado un paso importante. Cadillac, Alpine y Haas tendrán que estudiar porqué no funcionaron las evoluciones mientras que Aston Martin y Williams no avanzarán hasta que no lleguen las mejoras después del receso de verano.

Lo que sigue es el GP de Gran Bretaña, el próximo fin de semana (3 al 5 de julio) en el circuito de Silverstone, la cuna de la Fórmula 1, donde varios pilotos ingleses querrán ganar la carrera de casa.