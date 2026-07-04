Luego de que la acción del Gran Premio de Gran Bretaña haya comenzado, este sábado la actividad de la Fórmula 1 inicia con la flamante y esperada carrera Sprint.

Desde el mítico y desafiante circuito de Silverstone, Franco Colapinto largará desde la 14.ª posición, lugar que consiguió en la clasificación del viernes y desde donde buscará meterse en la zona de puntos.

Pierre Gasly, su compañero francés de la escudería Alpine, largará desde el 11° puesto. Lewis Hamilton será el primero en partir, Kimi Antonelli el segundo y el tetracampeón Max Verstappen lo hará desde el tercer lugar.

Franco Colapinto en Silverstone

A qué hora y por dónde ver la Sprint del GP de Gran Bretaña

Todos los pilotos, incluido el chico argentino, arrancarán sus motores a partir de las 08:00 horas argentinas. Luego, a partir de las 12:00 horas, se llevará a cabo la flamante clasificación para la carrera del domingo.

Al igual que todas las sesiones, la Sprint se podrá ver a través de la televisación de Fox Sports o vía el streaming exclusivo de ESPN por Disney+.

¿Qué es una carrera Sprint?

El formato de las carreras sprint se empezaron a implementar en la temporada 2021. Consta de una competición de 100 kilómetros que cuenta con una duración de aproximadamente 30 o 40 minutos.

La manera de repartir puntos también es diferente: mientras que en el formato normal puntúan los primeros 10, en las Sprint solo suman a partir del octavo.

FMZ