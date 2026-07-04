Fue un día difícil para Colapinto, pero su largada en la Sprint fue formidable: mirá el video

Este sábado, en la novena fecha de la temporada de la Fórmula 1, Franco Colapinto experimentó sensaciones encontradas en el mítico circuito de Silverstone. Tras haber clasificado en la decimocuarta colocación para la carrera Sprint, el oriundo de Pilar sacó a relucir toda su agresividad en los metros iniciales.

Colapinto, tras el despiste: "Lo que me pasó es rarísimo, todavía no lo entiendo muy bien..."

La partida del corredor sudamericano rozó la perfección cuando los semáforos se apagaron en el trazado británico. Con una reacción formidable y aprovechando cada espacio libre por la zona interna, Colapinto logró escalar rápidamente del 14° al 9° puesto antes de transitar la primera curva de la contienda. La espectacular maniobra llenó de ilusión a los fanáticos de la cancha del automovilismo y se viralizó de inmediato en las redes oficiales de la categoría.

Sin embargo, las limitaciones de agarre y tracción que padece el monoplaza francés atentaron de forma directa contra su gran arranque. Con el correr de los giros, los vehículos de Racing Bulls demostraron un ritmo netamente superior que dejó sin herramientas defensivas al joven de 23 años. El propio piloto reconoció la frustración por el rendimiento mecánico al bajarse de la unidad, señalando que sus contrincantes directos parecían correr en otra categoría.

"El Bambino" Antonelli volvió a estar a la altura

Franco Colapinto tuvo una gran largada y terminó en el 12° lugar: Kimi Antonelli se llevó la victoria en la Sprint de Gran Bretaña

El italiano Andrea Kimi Antonelli se adjudicó un triunfo inapreciable con su Mercedes, escoltado por Lewis Hamilton y Lando Norris. Por su parte, Franco Colapinto debió conformarse con cruzar la línea de meta en la 12° posición, justo por detrás de su compañero de equipo Pierre Gasly, cerrando un sábado con sabor amargo de cara a la final del domingo.

LT.