Colapinto, tras el despiste: "Lo que me pasó es rarísimo, todavía no lo entiendo muy bien..."

El sábado en el Gran Premio de Gran Bretaña terminó de la peor manera para Franco Colapinto. La leve luz de esperanza que había encendido por la mañana tras avanzar posiciones en la largada de la Sprint (donde finalizó 12°) se desvaneció por completo en la sesión clasificatoria.

Por primera vez en la temporada 2026, el piloto argentino quedó eliminado en la Q1 tras sufrir un desconcertante despiste que lo obligará a largar la carrera del domingo desde la 19° posición.

Franco Colapinto no pudo pasar la Q1 y largará 19° el Gran Premio de Gran Bretaña: Kimi Antonelli se quedó con la pole position

El pilarense venía mostrando una clara mejoría en su segundo intento de vuelta rápida con neumáticos nuevos en la Q1. Sin embargo, al transitar muy veloz, entre las curvas 11 y 12, su Alpine A526 se fue de cola de forma imprevista y terminó fuera de los límites de la pista. Afortunadamente no hubo daños visibles en el monoplaza, pero esto lo obligó a abandonar la qualy.

El desconcierto de Colapinto: "Se desconectó la parte de atrás"

Al bajarse del auto, el corredor de 23 años se mostró visiblemente frustrado y no ocultó su sorpresa por la forma en que perdió el control. “Fue rarísimo. Doblé y apenas doblé perdí muy de golpe la parte de atrás. La vuelta anterior había tenido de trompa. Esa vuelta no tuve nada de grip trasero. No entiendo bien el por qué", se sinceró ante las cámaras.

El piloto de Alpine detalló lo impredecible del comportamiento de su auto en un sector crítico del trazado británico: "Es una curva que la haces a fondo, es muy raro. Es una pena porque me sentía mejor. En la qualy creo que habíamos hecho unos cambios positivos. La verdad que fue en ese momento como que se desconectó la parte de atrás y lo perdí. Todavía no entiendo qué pasó”.

Cuando le consultaron sobre cómo se sentía abordo de su monoplaza, explicó: “ Es muy difícil. Intento entenderlo un poco, pero es esa sensación de un auto inestable y de un auto que hace una vuelta una cosa y la otra, otra. Intentaremos mejorarlo. Creo que un poco mejoró respecto ayer en cuanto al balance en curva lenta y eso...”.

El mítico circuito de Silverstone volvió a jugarle una mala pasada al argentino, reviviendo el antecedente de 2025 cuando un golpe contra el muro en la clasificación y una posterior falla eléctrica le impidieron disputar la carrera principal. Esta temprana eliminación rompe la racha de Colapinto, cuyo peor registro clasificatorio del año había sido el 16° puesto (repetido en Australia, Austria y la Sprint de China).

Con Colapinto partiendo desde el 19° escalón y su compañero Pierre Gasly en el 12° lugar, Alpine tendrá una misión sumamente compleja en territorio británico.

FMZ