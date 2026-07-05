El esperado duelo de octavos de final entre la Selección de México e Inglaterra, programado para disputarse hoy en el mítico Estadio Azteca a las 21:00, fue oficialmente reprogramado debido aun fuerte alerta por tormentas eléctricas severas y riesgo de inundaciones en la capital del país organizador.

A pesar del torbellino de rumores que circuló en las últimas horas en las redes sociales sobre un cambio de horario drástico drásticamente impulsado por las cadenas televisivas, la FIFA ratificó formalmente que el encuentro se disputará. Sin embargo, las condiciones climáticas actuales son críticas ya hay nueva hora: 22:00 hora Argentina.

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El escenario más factible, según los meteorólogos locales, es un retraso de entre 60 y 90 minutos para preservar la integridad física de los futbolistas y los hinchas ante la inminente caída de rayos.

Hay que recordar que el seleccionado de Javier Aguirre ya sufrió esta misma situación en la fase anterior durante su encuentro contra Ecuador, el cual debió demorarse una hora completa por la intensa lluvia. En caso de que el agua o la actividad eléctrica obliguen a frenar las acciones una vez iniciado el juego, el reglamento de la FIFA estipula que el cruce deberá reanudarse al día siguiente respetando el minuto exacto del parate.

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LT.