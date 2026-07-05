Tensión en Alpine: La furia de Franco Colapinto contra Pierre Gasly tras un roce en Silverstone

El Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1 fue escenario de un momento de altísima tensión en el garaje de Alpine. Franco Colapinto, el joven piloto argentino, vivió minutos de furia absoluta durante la largada de la competencia, luego de que su compañero de equipo, Pierre Gasly, realizara una maniobra que estuvo a milímetros de terminar en un desastre para la escudería.

“¿Qué c*** está haciendo Pierre? ¡Me cerró!”, exclamó Colapinto a través de la radio, visiblemente alterado. La maniobra, en la que el francés le tiró el auto encima en plena recta, provocó un roce que encendió las alarmas y desató la indignación del argentino: “Es inaceptable, casi chocamos”.

Colapinto fue gran noveno (2 puntos de oro) en el GP de Gran Bretaña; ganó Leclerc en 'Safety' final

La intervención del equipo: calma en el ‘pit wall’

Ante la magnitud del enojo de Colapinto, desde el muro de boxes intentaron apagar el incendio de inmediato. Su ingeniero, Stuart Barlow, buscó que el piloto recuperara la calma y se centrara en la estrategia. “Vamos, cabeza abajo. Estaba siendo apretado contra vos, concentrémonos”, le indicó.

A pesar de las palabras de su equipo, el argentino no ocultó su descontento, insistiendo en que el francés se había movido de manera incorrecta durante el frenaje. Sin embargo, el mensaje del equipo fue claro: “Foco en nosotros, no hay nada que podamos hacer con eso ahora”.

La revancha: una remontada heroica y superioridad en pista

A pesar del mal trago inicial, Colapinto transformó su bronca en rendimiento. Tras el incidente, el argentino comenzó una exhibición de manejo, remontando posiciones desde el fondo de la grilla. El cierre de carrera no pudo ser más simbólico: tras partir en el puesto 19°, Franco cruzó la bandera a cuadros en una espectacular novena posición.

La justicia deportiva llegó en el clasificador final: Colapinto terminó por delante de Pierre Gasly, quien finalizó décimo. Este resultado, además de sumar puntos vitales para el campeonato, sirvió como la mejor respuesta posible en la pista tras el conflicto.

Los audios de la polémica: el intercambio radial completo

La transmisión oficial permitió escuchar la crudeza del cruce verbal entre el piloto y su ingeniero mientras intentaban gestionar la carrera:

Colapinto: “¡No amigo, se movió en el frenaje! ¿Qué c***** está haciendo? ¡Amigo, casi chocamos!”.

Barlow: “Okay, amigo, concentrémonos acá, no hay nada que podamos hacer con eso”.

Colapinto: “¡Amigo, es inaceptable!”.

Barlow: “Foco en nosotros, vamos a pasar a Hülkenberg”.

Aunque el resultado final puso paños fríos al fin de semana, el malestar entre ambos pilotos ha quedado expuesto. El "pase de facturas" en el box de Alpine promete tener más capítulos en lo que resta de la temporada de Fórmula 1.

BP