Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1 tras su hazaña en Silverstone

Franco Colapinto volvió a meterse en los ojos del automovilismo mundial con una actuación memorable en el mítico trazado de Silverstone. Tras una clasificación accidentada que lo obligó a largar desde la decimonovena posición de la grilla, el argentino de Alpine F1 Team demostró su jerarquía los domingos: remontó un total de 10 posiciones en carrera, cruzó la bandera a cuadros en el noveno puesto y sumó dos unidades fundamentales para el campeonato general.

Colapinto fue gran noveno (2 puntos de oro) en el GP de Gran Bretaña; ganó Leclerc en 'Safety' final

Cuándo es la próxima carrera de Franco Colapinto en F1

La acción de la máxima categoría del automovilismo no se detiene y la próxima presentación del piloto bonaerense será en el Gran Premio de Bélgica , que se disputará en el clásico circuito de Spa-Francorchamps del 17 al 19 de julio de 2026 . El Gran Premio belga representa la décima fecha de la temporada de Fórmula 1.

Franco Colapinto

Horarios del GP de Bélgica 2026 para Argentina

El cronograma del fin de semana en Spa-Francorchamps se desarrollará bajo el formato tradicional en los siguientes horarios oficiales para la República Argentina:

Viernes 17 de julio : Práctica Libre 1 a las 08:30 y Práctica Libre 2 a las 12:00 .

Sábado 18 de julio : Práctica Libre 3 a las 07:30 y Clasificación principal a las 11:00 .

Domingo 19 de julio : Carrera principal (a 44 vueltas) a partir de las 10:00 .

Dónde ver en vivo la carrera de Colapinto en Argentina

Toda la actividad del fin de semana del Gran Premio de Bélgica, desde los entrenamientos libres hasta la carrera del domingo, se podrá sintonizar en vivo y en directo de forma online por la plataforma de streaming Disney+ (a través de su Plan Premium) y por el canal de televisión por cable Fox Sports . Asimismo, estará disponible la cobertura de los tiempos en tiempo real mediante la aplicación oficial F1 TV Pro .

BP