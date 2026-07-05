Neymar anunció su retiro definitivo de la Selección de Brasil tras quedar eliminado del Mundial 2026

La noticia sacudió los cimientos del fútbol sudamericano tras confirmarse la eliminación de la Selección de Brasil en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. Neymar, el histórico número diez y actual jugador del Santos, anunció de manera oficial su retiro definitivo del combinado nacional luego de caer por 2 a 1 ante Noruega en el Estadio MetLife. Entre lágrimas y visiblemente quebrado, el crack paulista sentenció el cierre de una era que prometía realeza y terminó en una profunda frustración.

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El atacante de 34 años, que llegó con lo justo desde lo físico al certamen por una lesión muscular sufrida en el Brasileirão, ingresó en los minutos finales del complemento e incluso marcó el descuento de penal a los 99 minutos. Sin embargo, el doblete de Erling Haaland sepultó las ilusiones brasileñas y aceleró una decisión que el propio futbolista venía madurando desde su regreso al fútbol de su país. "Lo intenté, lo intenté. Todo empezó acá y termina acá. Se acabó", lanzó ante los micrófonos de la prensa internacional.

A pesar de las constantes críticas de los torcedores, el legado numérico del ex Barcelona es indiscutible en la historia de la Canarinha. El atacante se despide de la Mayor como el máximo goleador histórico con 80 gritos en 130 partidos oficiales, superando la mítica línea de Pelé. Pese a su vigencia en las redes, arrastra el pesado récord de ser el segundo brasileño en disputar cuatro Mundiales (2014, 2018, 2022 y 2026) sin poder levantar el ansiado trofeo dorado.

LT.