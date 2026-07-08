La Selección Argentina compartió la intimidad de sus festejos en el vestuario tras la épica victoria por 3-2 sobre Egipto en Atlanta, y avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026. Los futbolistas adoptaron formalmente "La cuarta estrella", el nuevo himno de la hinchada que promete seguir los pasos de la mítica "Muchachos" de Qatar 2022.

El festejo desbocado tras la clasificación ratificó que el recambio musical ya es un hecho entre los protagonistas. A través de un video oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Instagram, se pudo ver al grupo liderado por Enzo Fernández, Lautaro Martínez y Nicolás González saltando y cantando con euforia el nuevo tema que ya es furor en las tribunas.

Desahogo y fiesta en el vestuario: el festejo íntimo de la Scaloneta tras ganarle a Egipto

Maradona, Malvinas y “la última de Leo”

Al igual que el éxito de La Mosca, la composición mantiene los pilares fundamentales de la cultura popular y la identidad futbolera de nuestro país. La letra de la canción vuelve a remitir con fuerza a la figura de Diego Maradona, recordando el polémico doping que lo sacó de Estados Unidos 1994. También remite al reclamo soberano por las Islas Malvinas, tocando las fibras más sensibles de cada hincha argentino.

La canción también dimensiona a Lionel Messi como un ícono de identidad, pese a que el capitán sigue viviendo la diaria con el plantel. “Por la última de Leo”, cierra el tema.

El origen del nuevo hit: cumbia, Gilda y emoción

Detrás de este fenómeno que se volvió viral está el músico argentino Pablo Quintana, popularmente conocido como Palmito. Para construir esta pieza, el autor utilizó la melodía de "No me arrepiento de este amor", el clásico imperecedero de la reina de la cumbia, Gilda, un ritmo ideal para el agite en la cancha.

El creador no ocultó su tremenda emoción al ver que su letra llegó a las entrañas de la Scaloneta en pleno certamen internacional. "¡Lo logré Mamá, mirá!", escribió Palmito en sus redes sociales, incrédulo ante las imágenes de los campeones del mundo abrazados y entonando sus estrofas en los vestuarios de Estados Unidos.

La letra completa de "La cuarta estrella"

Soy hincha de la selección

la aliento con el corazón

ganamos la tercera con Lionel

queremos ser campeones otra vez.

Y 32 años después

la Scaloneta va a vengar

la copa que le robaron al diez

la que no nos dejaron levantar.

Quiero ver la cuarta estrella

brilla en la camiseta

soy argento de la cuna

hasta el cajón.

Por Malvinas

por el Diego

por la última de Leo

Argentina quiero verte bicampeón.