La expectativa por la gran final del Mundial 2026, que se disputará el próximo domingo 19 de julio en el New York New Jersey Stadium, sumó un condimento sin precedentes en la historia de las Copas del Mundo.

La FIFA, en conjunto con la organización Global Citizen, anunció de manera oficial la cartelera de artistas que protagonizarán el primer espectáculo de entretiempo en la historia de las finales mundialistas, al más puro estilo del Super Bowl, el mega evento estadounidense del fútbol americano.

Todos los artistas que estarán presentes en la gran final del Mundial 2026

El megaevento musical fue comisionado por Chris Martin, líder de Coldplay, quien reveló que toda la puesta en escena girará en torno al concepto de la unidad global. Los encargados de subirse al escenario como los platos principales y cabezas de cartel del show serán Justin Bieber, Madonna, Shakira y la exitosa banda de K-pop BTS.

A este póker de estrellas mundiales se sumará el nigeriano Burna Boy, que actualmente lidera los rankings globales gracias a su colaboración con Shakira en el tema "Dai Dai".

El toque de jerarquía orquestal lo aportará el prestigioso director venezolano Gustavo Dudamel al frente de la Filarmónica de Nueva York, acompañados además por la propia banda Coldplay y el galardonado coro PS 22.

Shakira, Madonna y BTS, algunos de los artistas que estarán presentes el próximo 19 de julio

Para completar una propuesta bien visual y apuntada a la educación, el espectáculo también contará con la participación especial de los icónicos personajes de Barrio Sésamo y Los Muppets.

Más allá del impacto visual y de entretenimiento, el evento tiene un trasfondo social clave: apoyará al Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA. El objetivo principal es recaudar 100 millones de dólares para brindar educación de calidad y oportunidades vinculadas al fútbol en comunidades desfavorecidas.

La iniciativa ya superó la barrera de los 50 millones de dólares, impulsada en parte por la decisión de donar 1 dólar por cada entrada vendida a lo largo de todo el torneo norteamericano.

Los equipos que aún sueñan con meterse en la gran final

Mientras el mundo de la música se revoluciona con este anuncio, en el plano estrictamente futbolístico el Mundial ingresa en su etapa de máxima definición. Los cuartos de final arrancan este jueves con el choque entre Francia y Marruecos.

Del lado de la llave de los francos y marroquíes esperan España y Bélgica, que jugarán el viernes. En la otra parte del cuadro se encuentran Noruega e Inglaterra, junto al esperadísimo cruce del sábado entre la Selección Argentina y Suiza.

De estos ocho sobrevivientes saldrán los dos finalistas que buscarán la gloria eterna bajo la mirada de las estrellas de la música el 19 de julio.

FMZ