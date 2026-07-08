Ranking de los directores técnicos mejor pagos del Mundial 2026: en que puesto está Lionel Scaloni

El dinero no garantiza el éxito en el fútbol, y el Mundial 2026 es la prueba. Un informe especializado de Finance Football reveló los salarios anuales de los directores técnicos de la actual Copa del Mundo y dejó a la vista un dato llamativo: ninguno de los tres entrenadores mejor pagos logró meterse entre los ocho mejores del torneo.

Mientras las federaciones más poderosas económicamente ya quedaron eliminadas, los DT con mayor vigencia deportiva aparecen sorpresivamente relegados en el listado financiero.

El ranking salarial lo lidera con comodidad el italiano Carlo Ancelotti. Carletto asumió en la Selección de Brasil con un impactante contrato de 10 millones de euros anuales y un proyecto a largo plazo hasta 2030. Sin embargo, el pentacampeón del mundo estiró su crisis y quedó eliminado en los octavos de final ante la Noruega de Haaland.

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Carlo Ancelotti, el DT mejor pago del Mundial 2026

El segundo escalón es para el alemán Julian Nagelsmann, quien percibe 7 millones de euros al año en su seleccionado, una cifra que no impidió el golpazo histórico de Alemania al quedar afuera en los 16avos de final a manos de Paraguay.

El podio lo completa un argentino, Mauricio Pochettino, que al frente del local Estados Unidos cobraba 6 millones de euros anuales antes de despedirse también en octavos ante Bélgica.

¿En qué puesto está Lionel Scaloni?

La mayor curiosidad del informe radica en la posición de Lionel Scaloni. A pesar de ser el vigente campeón del mundo, bicampeón de América, ganador de la Finalissima y de haber clasificado a la Selección Argentina una vez más a los cuartos de final del Mundial, el DT oriundo de Pujato se encuentra muy lejos de la cima.

Lionel Scaloni

Scaloni ocupa el 14° puesto del ranking con un ingreso anual de 2,3 millones de euros. Su situación salarial no es proporcional al rodaje colectivo ni a la cantidad de títulos oficiales que le dio a la Albiceleste en el último ciclo, quedando incluso por debajo de entrenadores sin títulos.

Una realidad similar atraviesa el francés Didier Deschamps. Aunque gana más que el argentino, 3,8 millones de euros, el técnico de Francia, campeón en 2018 y subcampeón en 2022, se ubica en el 7° lugar del ranking.

El top 10 de los directores técnicos mejor pagos del Mundial 2026

Carlos Ancelotti (Brasil): €10.000.000 Julian Nagelsmann (Alemania): €7.000.000 Mauricio Pochettino (EE.UU.): €6.000.000 Thomas Tuchel (Inglaterra): €5.800.000 Roberto Martínez (Bélgica): €4.000.000 Fabio Cannavaro (Uzbekistán): €4.000.000 Didier Deschamps (Francia): €3.800.000 Ronald Koeman (Países Bajos): €3.000.000 Marcelo Bielsa (Uruguay): €3.000.000 Jesse Marsch (Canadá): €2.500.000

FMZ