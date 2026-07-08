Mundial 2026: la prensa inglesa aseguró que Argentina está siendo favorecida

La clasificación de Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 dejó muchas cosas para contar, y en Europa no tardaron en reaccionar. Tras el agónico 3-2 sobre Egipto, la prensa inglesa desató la polémica al asegurar que la Selección está siendo favorecida por la FIFA.

La que encendió todas las controversias fue la influyente cadena británica BBC, que con un durísimo informe afirmaron que el equipo argentino tiene un "trato preferencial" dentro de la Copa del Mundo.

La acusación no tardó en replicarse en todo el Reino Unido, alimentando una teoría conspirativa que vincula a la FIFA, los llamativos fallos arbitrales, el fixture y los "beneficios" hacia Lionel Messi para retener la corona el próximo 19 de julio en Nueva Jersey.

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Los argumentos de la prensa inglesa contra Argentina

El disparador de la bronca británica fue la protesta oficial de la Asociación Egipcia de Fútbol, que le exigió a la FIFA echar del Mundial al cuerpo arbitral liderado por el francés François Letexier tras la derrota 3-2 ante la Albiceleste.

La prensa inglesa desmenuzó las jugadas clave del partido: un gol anulado a Egipto por una polémica falta previa sobre Lisandro Martínez y dos supuestos penales no cobrados sobre Mohamed Salah y Hamdi Fathy justo antes de que Enzo Fernández metiera el histórico gol sobre el final. Para los británicos, la "doble vara" de los jueces "benefició" a los dirigidos por Lionel Scaloni.

El informe de la BBC no se quedó solo en las quejas de Egipto y expuso datos estadísticos y decisiones de la FIFA que, según ellos, demuestran el "trato especial" hacia la Albiceleste.

Uno de los datos que expusieron fue la "impunidad de Messi con las tarjetas". En Inglaterra recordaron la patada de Leo al capitán de Argelia, Aissa Mandi, en el debut, donde el 10 no fue amonestado. Compararon la jugada con la expulsión del estadounidense Folarin Balogun. Si Messi hubiese visto la roja, se habría perdido partidos clave.

También expusieron una supuesta "ayuda" con las amarillas. Según la BBC, Argentina comete una falta cada 19.7 infracciones antes de ver una tarjeta amarilla. En contraste, a la Inglaterra de Thomas Tuchel le sacan una tarjeta cada 7.7 faltas.

Otra de las grandes críticas de la prensa inglesa fue la designación de Facundo Tello y una terna 100% argentina para dirigir el choque de cuartos de final entre Francia y Marruecos. "Que dirijan a Francia, el máximo favorito y potencial rival, no se ve nada bien" disparó la BBC.

Además, explicaron que, al igual que en Qatar 2022, en 2026 la Albiceleste vuelve a liderar la tabla con 3 penales sancionados. Incluso, apuntan contra los cambios en el sorteo que hizo Gianni Infantino, dándole a Argentina el camino "más accesible" al evitar a los del Top 10 del Ranking FIFA.

Para cerrar la sospecha, los medios británicos recordaron los antecedentes de la FIFA para "acomodar" a Messi en sus torneos grandes, citando la polémica invitación a dedo del Inter Miami al Mundial de Clubes tras ganar la MLS Supporters' Shield, a pesar de que el campeón de los Playoffs terminó siendo LA Galaxy.

FMZ

