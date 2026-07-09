Tim Payne, el lateral viral del Mundial 2026, celebró el Día de la Independencia argentina

En un gesto que reafirma los fuertes lazos culturales y la calidez de la comunidad argentina en el exterior, el reconocido lateral neozelandés Tim Payne y su esposa, Michelle Peters, fueron invitados de honor en la celebración oficial por el Día de la Independencia de la Argentina, llevada a cabo en la embajada ubicada en la ciudad de Wellington.

Tim Payne rompió el silencio tras su impactante pase a Olimpia: "Es como volver a casa..."

El evento sirvió como una despedida privilegiada para la pareja, quienes ultiman detalles para emprender un largo viaje rumbo a Sudamérica. El motivo del traslado no es otro que el próximo desafío profesional del futbolista: sumarse oficialmente a las filas del Club Olimpia de Paraguay, uno de los equipos más emblemáticos del continente.

Agradecimiento y buenos deseos desde las redes

La calidez del evento fue compartida con sus seguidores a través de las redes sociales. Michelle Peters, esposa de Payne, utilizó su cuenta oficial de Instagram para documentar la jornada y expresar su gratitud hacia los anfitriones.

A través de una serie de historias, Peters agradeció especialmente la invitación a la sede diplomática y destacó la hospitalidad de la comunidad argentina. En un mensaje cargado de emoción, la pareja agradeció por "adoptarlos como uno más" y extendió sus mejores deseos a todos los argentinos en una fecha tan significativa como el 9 de julio.

¿Por qué Tim Payne es un fenómeno viral en Argentina?

El futbolista neozelandés Tim Payne se hizo famoso en Argentina debido a una campaña viral masiva impulsada por el influencer argentino Valentino Scarsini, conocido como El Scarso en TikTok . Días antes del inicio de la Copa Mundial de Fútbol de 2026, el creador de contenido se propuso el desafío de encontrar al jugador menos conocido y con menos seguidores en redes sociales de todo el torneo para convertirlo en una estrella.

Tras analizar las listas, seleccionó al defensor de Nueva Zelanda, quien apenas sumaba 4.715 seguidores en Instagram. La comunidad digital argentina adoptó rápidamente la propuesta bajo el lema del "jugador del pueblo", inundando sus cuentas con comentarios, memes e himnos de cancha.

Como resultado de este furor, el lateral superó los 5 millones de seguidores en tiempo récord —cifra mayor a la población total de su propio país—, lo que no solo lo transformó en una celebridad global, sino que también impulsó su carrera deportiva al ser fichado por el histórico club sudamericano Olimpia de Paraguay .

BP