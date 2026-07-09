Mundial 2026: Argentina lidera los números clave en goles, pases y precisión

En un Mundial 2026 donde la Selección Argentina debió sortear obstáculos complicados, como la sufrida clasificación ante Egipto, hay una constante que no se negocia: la identidad construida durante el ciclo de Lionel Scaloni. Si bien el rendimiento futbolístico ha tenido altibajos, los datos oficiales de la FIFA confirman que la Albiceleste sigue siendo el equipo que mejor interpreta la idea de ser protagonista a través de la tenencia del balón.

Llegar a los cuartos de final habiendo liderado las métricas más importantes del torneo no es casualidad; es el reflejo de un equipo que, independientemente del marcador, busca controlar los hilos de cada encuentro.

Fenómeno global: la mística argentina que cautiva incluso hasta el The New York Times

Argentina en la cima de la tabla de goleadores del Mundial 2026

La primera estadística en la que Argentina marca territorio es la capacidad ofensiva. Junto con Francia, la Albiceleste se posiciona como la selección más goleadora del certamen, acumulando un total de 14 tantos. Gran parte de esta contundencia lleva el sello de Lionel Messi, quien reafirma su jerarquía siendo el máximo artillero del Mundial con ocho conquistas personales, consolidándose como la principal amenaza para las defensas rivales.

Lionel Messi en el Mundial 2026

Dominio y precisión: La ingeniería del juego argentino en el Mundial 2026

Más allá de los goles, los números que mejor definen la esencia del campeón del mundo son el volumen de juego y su efectividad. Según los registros de la FIFA, Argentina lidera dos apartados fundamentales:

Mayor cantidad de pases: El equipo suma 3.446 pases completados , superando a España (3.382) y Marruecos (3.126).

Precisión quirúrgica: Argentina también encabeza la tabla en efectividad, con un 91% de precisión en sus entregas. España iguala este porcentaje, pero con un volumen total inferior, mientras que Marruecos cierra el podio con un 89%.

Estos datos no solo demuestran que el conjunto de Scaloni es el que más hace circular el balón, sino que es, estadísticamente, uno de los que menos errores comete en la distribución. Es la confirmación matemática de un equipo que busca dominar los partidos desde la posesión y atacar siempre con criterio.

Argentina vs Egipto

La lucha por la supremacía en cuartos de final

La curiosidad de estas estadísticas radica en que las selecciones que lideran estos registros continúan en carrera. Francia acompaña a Argentina en el tope de la tabla de goleadores, mientras que España y Marruecos se mantienen como los escoltas en el juego asociado. Con los cuartos de final a la vuelta de la esquina, estos cuatro seleccionados no solo buscarán el pase a la siguiente instancia, sino también continuar ampliando sus cifras y consolidar su dominio en el césped.

BP