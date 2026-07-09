Francia vs Marruecos, por el Mundial 2026: a qué hora es, por dónde verlo en vivo y formaciones

Luego de un día sin actividad, el Mundial 2026 retoma la acción con el inicio de los cuartos de final. A partir de las 17:00 horas de este jueves, Francia y Marruecos se miden cara a cara por el primer boleto a semifinales.

Con el recuerdo fresco de lo que fue el triunfo galo en las semis de Qatar 2022, los africanos saltarán al campo de juego con sed de revancha, mientras que el actual subcampeón europeo intentará validar su chapa de candidato absoluto al título mundial en suelo norteamericano.

Desde el Boston Stadium, el partido será arbitrado por el argentino Facundo Tello y se podrá ver a través de DSports.

Cómo llega Francia

Francia se metió entre los mejores ocho del planeta tras vencer por la mínima diferencia (1-0) a Paraguay en los octavos de final. El encargado de destrabar aquel duro encuentro ante los sudamericanos fue, cuándo no, su máxima estrella Kylian Mbappé a través de un penal.

Francia

Les Bleus ostentan un plantel plagado de figuras de élite y un rodaje colectivo envidiable. Tras el trago amargo de la final perdida en 2022, el bicampeón del mundo sabe que esta es la oportunidad perfecta para volver a meterse de lleno en las semifinales.

Con Kiki, Michael Olise y Ousmane Dembélé liderando el frente de ataque y en un nivel físico óptimo, los franceses apuestan a las transiciones rápidas y a la jerarquía individual para romper el férreo bloque defensivo que seguro propondrá su rival marroquí.

Cómo llega Marruecos

Marruecos se transformó nuevamente en el orgullo de toda África al meterse en cuartos barriendo de manera contundente a Canadá por un claro 3-0 en la instancia previa. Los goles de la clasificación fueron obra de una de sus grandes figuras, Azzedine Ounahi (quien firmó un doblete), y el peligroso Soufiane Rahimi.

Marruecos

Lejos de ser una sorpresa pasajera como en la cita pasada, este equipo comandado por Walid Regragui demostró madurez táctica, un despliegue físico extenuante y transiciones ofensivas letales comandadas por las bandas con la jerarquía de Achraf Hakimi. No obstante, Marruecos perderá la jerarquía de su goleador Ismael Saibari, quien se lesionó en el partido pasado y arrancará los cuartos de final desde los suplentes.

La espina de las semifinales de Qatar sigue clavada en el corazón de los marroquíes. Aquella tarde cayeron 2-0 dando batalla, por lo que esta oportunidad en Boston representa la oportunidad ideal para cobrarse los platos rotos y meter al continente africano por segunda vez consecutiva en las semifinales de una Copa del Mundo.

Francia vs Marruecos: las posibles formaciones

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé.

Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Redouane Halhal, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannous; Soufiane Rahimi.

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