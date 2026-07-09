Kylian Mbappé habló de su lesión: qué dijo tras el golpe en el tobillo que asustó a Francia

La Selección de Francia se metió entre los cuatro mejores del Mundial 2026 tras derrotar 2-0 a Marruecos en Boston. Sin embargo, todas las miradas postpartido se posaron sobre Kylian Mbappé.

Tras ser la gran figura de la cancha, el delantero del Real Madrid encendió las alarmas al pedir el cambio y terminar en el banco con hielo en su tobillo derecho. Afortunadamente, fue el propio Kiki quien se encargó de llevar calma a todo el país galo.

Al término del encuentro, el capitán de los Bleus minimizó la gravedad del traumatismo sufrido tras una dura entrada de Issa Diop y explicó con total naturalidad los motivos de su variante a 15 minutos del final.

Las palabras de Mbappé: su golpe en el tobillo y la clasificación de Francia

Con la sonrisa de haber sellado la clasificación, Mbappé llevó alivio en sus declaraciones al borde del campo de juego tras recibir el premio al mejor jugador del partido: "Recibí un golpe en el tobillo, pero estoy bien", aseguró.

Además, el atacante priorizó el bienestar colectivo por sobre su deseo de seguir en cancha en el tramo final: "Creo que en ese momento, JP (Jean-Philippe Mateta) estaba en mejores condiciones que yo para jugar en los últimos 15 minutos. Así que yo salgo, él entra y lo hizo muy bien. Además pudo haber marcado, así que es bueno, es positivo", relató demostrando su rol de líder.

Kylian Mbappé encendió las alarmas en Francia: pidió el cambio ante Marruecos y terminó con hielo en el tobillo

Kylian Mbappé

Más allá del susto físico, el goleador francés se mostró sumamente enfocado en la gran meta de los dirigidos por Didier Deschamps, que buscan revancha tras la final perdida en Qatar 2022.

"Somos conscientes de lo que nos estamos jugando. Estamos en una semifinal del Mundial. Es muy importante para nosotros continuar por este camino, seguir rindiendo a este nivel. Hemos avanzado un paso más. Vamos a continuar y vamos a intentar ganar el próximo partido", sentenció con ambición.

Para cerrar, el Kiki no dejó pasar la oportunidad de reconocer el marco de público que los acompañó en Boston y que seguramente se mudará al próximo destino en Texas. "Nos dan mucha fuerza para pelear cada partido. Vamos a intentar hacer todo lo posible para que sean todavía más en los próximos encuentros", afirmó con optimismo.

FMZ