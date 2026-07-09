Francia festejó con alma y vida su clasificación a las semifinales del Mundial 2026 tras vencer 2-0 a Marruecos en Boston. Sin embargo, no todo es alegría para los Bleus. El triunfo dejó una enorme preocupación que mantiene en vilo a todo el país galo: Kylian Mbappé encendió las alarmas al pedir el cambio en el segundo tiempo.

A falta de 15 minutos para el final del encuentro, el capitán francés y delantero del Real Madrid se desplomó y se sentó sobre la mitad de la cancha, haciendo señas inmediatamente al banco de suplentes de que no podía continuar.

Francia vs Marruecos: el subcampeón ganó 2-0 y espera por España o Bélgica en semifinales del Mundial 2026

El motivo de la salida: hielo y preocupación en el tobillo

Aunque inicialmente se especuló con que el agobiante calor de Estados Unidos podría haberle provocado un desgaste físico extremo, las imágenes posteriores de la transmisión oficial revelaron el verdadero foco del problema: su tobillo derecho.

Minutos antes de solicitar la sustitución, Mbappé sufrió una fuerte entrada por el sector izquierdo por parte del defensor marroquí Issa Diop. El crack de los Bleus intentó seguir, pero el dolor fue en aumento.

Tras ser reemplazado por Jean-Philippe Mateta, Kiki se sentó en el banco de suplentes, donde el cuerpo médico lo atendió de inmediato y le colocó hielo en la zona afectada.

A pesar de la lógica preocupación que genera ver a la máxima figura del equipo con hielo, los gestos del jugador trajeron algo de alivio. Mbappé se retiró de la cancha caminando por sus propios medios e incluso levantó los brazos para saludar a los fanáticos. Una vez en el banco, se lo vio de buen ánimo compartiendo con el resto de sus compañeros.

De todas formas, el cuerpo técnico liderado por Didier Deschamps esperará los estudios médicos correspondientes para determinar si se trata simplemente de un fuerte traumatismo o si hay algún tipo de esguince que complique su presencia en la recta final.

Cabe recordar que Francia se aseguró jugar los siete partidos del torneo y buscará ante España o Bélgica meterse en la gran final del Mundial 2026, la cual se jugará el domingo 19 de julio.

FMZ