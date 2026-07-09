El Barcelona pisa el acelerador: pide un crédito millonario para ir por Julián Álvarez

El Barcelona ha comenzado a mover sus piezas de cara a la próxima temporada con una agresividad pocas veces vista en los últimos años. Conscientes de que el equipo necesita un nivel superior de jerarquía para volver a reinar en Europa, la dirigencia y el entrenador Hansi Flick han acordado una hoja de ruta clara: el mercado de pases será la llave para fortalecer las aspiraciones del club.

Según informó el diario Marca, la institución solicitó un crédito de 210 millones de euros. Esta medida busca sortear la actual escasez de liquidez y permitir que la entidad no solo cumpla con sus obligaciones financieras corrientes, sino que tenga el margen de maniobra necesario para ejecutar las contrataciones que el cuerpo técnico considera indispensables.

Giro inesperado en el Atlético de Madrid: luego de la polémica, abre la puerta a la venta de Julián Álvarez

Julián Álvarez y el plan de refuerzos de jerarquía

Si bien el club se beneficiará de la entrada en la regla 1:1 —que facilita la inscripción de nuevos jugadores y la reinversión de ingresos por ventas—, la dirigencia entiende que este mecanismo es insuficiente por sí solo. Por ello, el crédito solicitado será el motor principal para financiar las llegadas.

La lista de deseos es ambiciosa y tiene nombres propios muy definidos:

Julián Álvarez: El atacante del Atlético de Madrid es el gran objetivo apuntado para encabezar el ataque blaugrana. La ofensiva formal por el argentino se concretará una vez finalizado el Mundial.

Julián Álvarez

Karim Adeyemi: Es, hasta el momento, la negociación que se encuentra en un estado más avanzado.

João Cancelo: Su regreso sigue sobre la mesa, aunque la directiva debe destrabar primero cuestiones administrativas vinculadas con Hacienda antes de cerrar su vínculo.

Anthony Gordon, la primera pieza confirmada

Mientras se ultiman detalles para ir por el "Araña" Álvarez, el Barcelona parece haber dado un golpe sobre la mesa con la incorporación de Anthony Gordon. La información apunta a que el acuerdo por el extremo inglés, quien actualmente se encuentra disputando la Copa del Mundo, está prácticamente asegurado. La cifra de la operación alcanzaría los 70 millones de euros fijos, más otros 10 millones en variables, marcando un precedente de la capacidad inversora que el club pretende desplegar este verano.

Con estos movimientos, el equipo de Flick busca transformar su identidad y consolidar un plantel capaz de pelear, de una vez por todas, por el título más preciado del continente.

BP