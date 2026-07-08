Boca vs Athletico Paranaense: las declaraciones de Rodolfo Arruabarrena tras su reestreno como DT

Luego del triunfo por 1-0 ante Athletico Paranaense en Salta, Rodolfo Vasco Arruabarrena dialogó con la prensa y dejó sus primeras sensaciones tras el reestreno formal en su segundo ciclo como director técnico de Boca.

El entrenador se mostró conforme con la entrega física de sus dirigidos, aunque fue muy autocrítico con el nivel futbolístico y le mandó un mensaje directo a la dirigencia respecto al mercado de pases.

Boca vs Athletico Paranaense: golazo de Lautaro Blanco y triunfo en el debut del Vasco Arruabarrena

Rodolfo "Vasco" Arruabarrena

El Vasco analizó el rendimiento de su equipo en el Padre Martearena, haciendo especial hincapié en el poco tiempo de trabajo que lleva al frente del plantel y las dificultades que presentó el terreno de juego.

"Van 20 días de trabajo, un trabajo importante. Los chicos han respondido bien en cuanto a lo físico, pero nos ha faltado fútbol. El campo de juego estaba difícil. Fue un buen examen; a veces nos costaba a nosotros y otras veces a ellos. Hay cosas buenas y cosas no tan buenas que debemos corregir", comenzó el nuevo entrenador de Boca.

Respecto a la propuesta táctica que pretende plasmar en la cancha para este segundo semestre de 2026, el DT remarcó cuáles deben ser las principales virtudes del equipo: "La presión debe ser una de nuestras armas, y cuando tenemos la pelota nos tenemos que animar un poco más. Creo que con los jugadores lo vamos a poder lograr. Hubo algún desajuste que debemos seguir trabajando".

El mercado de pases y la exigencia a la dirigencia

Uno de los puntos más fuertes de la conferencia de prensa tuvo que ver con la llegada de nuevos futbolistas. Arruabarrena confirmó que mantiene un diálogo fluido con el presidente Juan Román Riquelme, pero advirtió que no se conformará con cualquier alternativa.

"Lo de los nuevos jugadores lo he hablado con el presidente. El club y el mercado se están moviendo, se está trabajando. Hay veces donde al club le piden más plata de lo que vale un futbolista. Yo tengo carita de bueno, pero soy exigente", explicó el Vasco.

El gran objetivo: salir campeón

Para cerrar, el entrenador evitó hacer comparaciones con su primera etapa en el club de la Ribera y le apuntó directo a la mentalidad que debe tener Boca para volver a los primeros planos.

"Todos los Boca son diferentes. Confío en los jugadores y creo que tenemos un buen plantel, pero se viene un semestre complicado y hay que trabajar para darle para adelante. Nuestro objetivo es salir campeón. Hay buen equipo para armar algo grande y espero que nos podamos comprometer para que el hincha se vea identificado en el campo", cerró el director técnico.

FMZ