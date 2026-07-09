Fernando Berón murió a los 58 años: histórico formador de Independiente, San Lorenzo y Barracas Central

El fútbol argentino está de luto. Este jueves falleció Fernando Berón a los 58 años. El reconocido entrenador y coordinador de divisiones inferiores, de extensa y respetada trayectoria en fútbol del país, murió luego de batallar contra un cáncer.

Su partida deja un vacío inmenso en los clubes donde dejó una huella imborrable como formador de talentos y docente del deporte. Berón no solo fue el mentor de numerosas figuras que hoy brillan en Primera División y el exterior, sino que también se convirtió en una figura indispensable para el fútbol profesional.

Entre muchas historias, se ganó el apodo de "bombero" por su constante predisposición para apagar incendios y asumir interinatos en momentos institucionales y deportivos sumamente complejos.

San Lorenzo: el club de sus amores

La historia de Fernando Berón con el fútbol grande comenzó en 1992. Tras coordinar la escuela de fútbol de Ciencia y Labor, el club de su infancia, el histórico Ricardo Calabria lo llevó a San Lorenzo, la institución de la cual Berón era confeso hincha.

San Lorenzo y su emotivo mensaje tras el fallecimiento de Berón

En el Ciclón realizó un trabajo hormiga impecable: estuvo al frente de las categorías Infantiles, Inferiores y Reserva. Su sentido de pertenencia y capacidad lo llevaron a dirigir su primer interinato en la máxima categoría en el año 2006, asumiendo el timón tras la salida de Gustavo Alfaro y previo al desembarco de Oscar Ruggeri.

En 2021 pegó la vuelta a Boedo para coordinar nuevamente el semillero y sumó otro interinato en Primera en 2022 tras la renuncia de Pedro Troglio, cerrando su etapa en diciembre de 2023. Su regreso para un tercer ciclo estaba planificado para este 2026, pero sus problemas de salud lamentablemente truncaron ese deseo.

Independiente: el legado formativo y el rol clave fuera de la cancha

Entre 2015 y 2021, Berón se desempeñó como coordinador general de las inferiores de Independiente, etapa en la que consolidó su prestigio. En Avellaneda se transformó en un pilar absoluto: saltó al banco de Primera de manera interina en cuatro oportunidades (tras los ciclos de Almirón, Pellegrino, Beccacece y Pusineri), logrando grandes números para calmar las aguas (6 victorias, 3 empates y 2 derrotas).

La sentida publicación de Independiente

Sin embargo, su legado más importante en el Rojo trascendió lo estrictamente futbolístico. En 2018, ejerciendo su rol de coordinador, fue quien impulsó de manera determinante la denuncia por los abusos a los juveniles de la pensión, luego de escuchar el testimonio de un futbolista a través del cuerpo de psicólogos.

Su valentía y compromiso para proteger a los chicos marcaron un antes y un después en el fútbol infantil-juvenil.

Su último paso por Barracas Central

Tras su salida de San Lorenzo, Berón llevó su experiencia a Barracas Central, donde comandó la Reserva entre 2024 y 2025, sumando además un breve interinato en el primer equipo tras la partida de Alejandro Orfila y antes de la llegada de Rubén Darío Insua.

Barracas también se despidió de Berón en redes

FMZ