La Selección Argentina y Suiza se enfrentan en cuartos de final del Mundial 2026 y Lionel Scaloni termina de detallar el equipo que buscará meterse en semifinales de la Copa Mundial por segunda edición consecutiva, y tercera en las últimas cuatro.

Dos Lioneles: Messi y Scaloni

Con Leandro Paredes y Nicolás Tagliafico permaneciendo en el primer equipo, la principal duda en la previa pasa por lo que ocurrirá con Julián Álvarez, quien sacaría una luz de ventaja en relación a Lautaro Martínez.

Fenómeno global: la mística argentina que cautiva incluso hasta el The New York Times

Si Lionel Scaloni decide no realizar ninguna modificación, tendría la chance de repetir equipo por primera vez en su historia como seleccionador de Argentina. La Scaloneta nunca repitió formación en partidos consecutivos de Qatar 2022, ni tampoco lo hizo al momento en el Mundial 2026.

La formación de Argentina para enfrentar a Suiza

A la espera de la confirmación oficial, la Selección Argentina formaría con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez.

NZ