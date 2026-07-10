viernes 10 de julio del 2026
Mundial 2026

Lionel Scaloni podría repetir equipo por primera vez en Mundiales: con Lionel Messi, la posible formación de Argentina vs Suiza

La Selección Argentina vive las últimas horas de preparación antes del esperado duelo ante Suiza por los cuartos de final de la Copa Mundial 2026. Con Lionel Messi a la cabeza, Lionel Scaloni podría consumar un hito en su historia como entrenador.

Lionel Scaloni entrenando en la Copa Mundial 2026
Lionel Scaloni entrenando en la Copa Mundial 2026 | AFP
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La Selección Argentina y Suiza se enfrentan en cuartos de final del Mundial 2026 y Lionel Scaloni termina de detallar el equipo que buscará meterse en semifinales de la Copa Mundial por segunda edición consecutiva, y tercera en las últimas cuatro.

Lionel Messi y Lionel Scaloni
Dos Lioneles: Messi y Scaloni

Con Leandro Paredes y Nicolás Tagliafico permaneciendo en el primer equipo, la principal duda en la previa pasa por lo que ocurrirá con Julián Álvarez, quien sacaría una luz de ventaja en relación a Lautaro Martínez.

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Si Lionel Scaloni decide no realizar ninguna modificación, tendría la chance de repetir equipo por primera vez en su historia como seleccionador de Argentina. La Scaloneta nunca repitió formación en partidos consecutivos de Qatar 2022, ni tampoco lo hizo al momento en el Mundial 2026.

La formación de Argentina para enfrentar a Suiza

A la espera de la confirmación oficial, la Selección Argentina formaría con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez.

NZ

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