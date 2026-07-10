El blooper de Senne Lammens y el gol de Mikel Merino para el triunfo de España en el Mundial 2026

Cuando el partido de cuartos de final entre España y Bélgica en Los Ángeles se apagaba de forma hacia el tiempo suplementario, una jugada aislada cambió el destino del cuadro y del propio Mundial 2026.

Mikel Merino, el hombre de los milagros agónicos, aprovechó un increíble e inesperado blooper de Senne Lammens (el arquero belga que había ingresado por el lesionado Thibaut Courtois) para estampar el 2-1 definitivo y desatar la locura de la Furia Roja, que ya está en semifinales.

España vs Bélgica: gol agónico de Mikel Merino para que los españoles jueguen semifinales ante Francia

La jugada del destino: del bombazo de Cubarsí al rebote largo de Lammens

Corría el minuto 43 del segundo tiempo y el cansancio dominaba. España buscaba romper el empate con más empuje que claridad. Fue en ese instante cuando el joven defensor Pau Cubarsí se animó a romper líneas y sacó un violento remate de media distancia que, en los papeles, parecía controlado.

Sin embargo, Senne Lammens, el arquero nacido en Zottegem que le tocaba la difícil tarea de custodiar el arco belga tras la sensible baja por complicación física de Courtois, falló en el cálculo de manera clamorosa. En lugar de embolsar o desviar hacia un costado, el arquero dio un rebote larguísimo hacia el centro del área grande.

Atento, con el olfato goleador encendido y habiendo ingresado apenas 120 segundos antes desde el banco de suplentes, Mikel Merino apareció de forma sorpresiva para anticipar a toda la defensa de Bélgica. Con una frialdad total, el mediocampista del Arsenal mandó la pelota al fondo de la red y decretó el 2-1 definitivo.

Lo más increíble de la gesta de Merino es que no se trata de una casualidad aislada en este Mundial. Solo cuatro días atrás, en los octavos de final, el ex-Real Sociedad se había vestido exactamente con el mismo traje de héroe para eliminar a Portugal.

Mikel Merino, el héroe de España

En aquella ocasión, Ferran Torres sorprendió a la defensa lusa con un pase quirúrgico entre líneas que aprovechó un grave desajuste defensivo de Rúben Dias. Merino, que también había ingresado como un revulsivo fresco desde el banco, picó al espacio vacío y definió con un gran remate colocado ante Diogo Costa para sellar el pase a cuartos.

Con este gol milagroso nacido del error de Lammens, los dirigidos por Luis de la Fuente sacaron boleto directo a Texas de cara al próximo martes 14 de julio. Allí los espera la poderosa Francia de Kylian Mbappé.

FMZ