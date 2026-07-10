Locura mundialista en Chile: miles de bebés fueron inscritos con los nombres de Messi y Mbappé

A pesar de que la Selección de Chile se quedó afuera del Mundial 2026, la locura y la pasión por el fútbol se viven a pleno del otro lado de la cordillera. De hecho, el furor por el torneo que paraliza al planeta se mudó de las canchas directamente a las actas de nacimiento: miles de padres chilenos adoptaron formalmente los nombres de las máximas figuras del fútbol internacional para bautizar a sus hijos.

Un reciente reporte del Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile reveló un impactante listado con las tendencias del momento, un fenómeno que, como no podía ser de otra manera, es liderado de punta a punta por Lionel Messi y Kylian Mbappé.

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Locura por el capitán argentino y francés

El impacto del actual capitán de la Albiceleste provocó una verdadera subida en las oficinas estatales chilenas. El nombre de pila Lionel ya registra 4.085 bebés inscritos en el territorio trasandino. El fanatismo por el 10 es tan extremo que incluso su apellido fue utilizado directamente como primer nombre: existen 45 chilenos anotados formalmente como Messi.

Por su parte, la estrella de la Selección de Francia, Kylian Mbappé, también pisa fuerte en las planillas. El delantero del Real Madrid fue homenajeado por 972 padres que llamaron Kylian a sus hijos, mientras que otros dos chicos tienen la particularidad y la rareza de llevar "Mbappé" como nombre de pila.

Kylian Mbappé y Lionel Messi

El fenómeno no se detiene en los dos grandes astros del Mundial 2026. CR7 mantiene una vigencia envidiable en Chile, acumulando 2.208 personas llamadas Ronaldo y 341 bajo el nombre de Cristiano.

La Premier League y la selección inglesa también dictan la pauta en los registros civiles: hay 1.923 ciudadanos llamados Harry y 85 anotados como Kane. Además, la figura del Real Madrid, Jude Bellingham, ya inspiró a 199 familias a elegir el nombre Jude.

La única condición: que no sea "extravagante o ridículo"

Ante esta oleada de nombres futboleros, el Director Nacional del Registro Civil chileno, Omar Morales Márquez, recordó que en el país rige el principio de libertad para la determinación de los nombres por parte de los padres, aunque con ciertas lógicas excepciones.

"La única limitante que establece la ley es que el nombre elegido no sea extravagante, ridículo, impropio de personas o que pueda causar un menoscabo moral o material para el desarrollo futuro del niño o niña. Siempre hacemos un llamado a la responsabilidad", remarcó la autoridad civil.

FMZ