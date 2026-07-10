Lamine Yamal omitió a Argentina al asegurar que España y Francia son las mejores del Mundial 2026

El Mundial 2026 está en su etapa de máxima ebullición y las semifinales ya empiezan a jugarse en la previa. Luego de la agónica victoria de España por 2-1 ante Bélgica, la gran figura Lamine Yamal, enfrentó a la prensa y lanzó una fuerte advertencia con la mira puesta en el choque ante Francia.

Sin embargo, sus declaraciones no tardaron en hacer ruido de este lado del charco: al analizar a los candidatos al título, el delantero omitió por completo a la Selección Argentina y aseguró de forma tajante que los españoles y los franceses son los dos mejores equipos de la Copa del Mundo.

España vs Bélgica: gol agónico de Mikel Merino para que los españoles jueguen semifinales ante Francia

Con la confianza por las nubes tras meterse entre los cuatro mejores del planeta, Lamine Yamal no dudó al momento de catalogar el nivel del torneo, dejando de lado a la Albiceleste.

"Desde que empezó el Mundial todo el mundo esperaba este partido, tenía muchas ganas que llegara. Somos las dos mejores selecciones del Mundial. Sin ningún miedo, si alguien puede ir con seguridad contra Francia somos nosotros", sentenció el extremo derecho.

Al ser consultado sobre el respeto que impone el subcampeón del mundo, la joven estrella prefirió recordar el historial reciente entre ambos en el plano europeo: "Si tiene que temer alguien, son ellos, les hemos eliminado. Somos dos equipazos, para mí las dos mejores, pero no tenemos ningún miedo".

El análisis táctico y el palito para sus rivales

Más allá de palpitar la semifinal del próximo martes, Yamal fue elegido el jugador más valioso del encuentro ante los belgas y aprovechó para sacar pecho por la jerarquía que viene mostrando el conjunto dirigido por Luis de la Fuente, asegurando que nadie se animó a plantárseles cara a cara.

Lamine Yamal

Su mirada sobre Bélgica: "Creo que hemos sido muy superiores. Sí que es verdad que el gol ha sido una sensación rara, porque cuando mejor estábamos nos han metido el gol, pero bueno, es lo que es. Parece que no jugamos a un fútbol muy bonito, pero al final la realidad es que ningún equipo nos ha jugado de tú a tú".

Lo que espera de Francia: "Espero un equipo que venga por nosotros pero no todo el partido, no creo que haya una selección que nos vaya a jugar a marcar todo el campo. Todos sabemos que Francia tiene jugadores de mucha calidad arriba y abajo un muy buen físico. Jugaremos como nosotros sabemos y con valor".

FMZ