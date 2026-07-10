Francia vs España: cuándo juegan y a qué hora es la primera semifinal del Mundial 2026

El Mundial 2026 ya conoce a sus dos primeros aspirantes a la gran corona. Tras dejar en el camino a Bélgica en un cierre para el infarto, España se metió entre los cuatro mejores del planeta y tendrá que verse las caras ante la poderosa Francia, que viene de eliminar a Marruecos.

España vs Bélgica: gol agónico de Mikel Merino para que los españoles jueguen semifinales ante Francia

Francia vs España, la primera semifinal del Mundial 2026

Tras dejar en el camino a los africanos con un contundente triunfo en los cuartos de final, Les Bleus quieren meterse en su tercera final mundialista consecutiva. Por el otro lado, España ha demostrado ser el equipo con mejor trato de pelota del torneo, amparado en la frescura de Lamine Yamal y el despliegue de su mediocampo, aunque llegará al martes con el desgaste físico de haber batallado hasta el último segundo. Se viene una verdadera final anticipada entre dos gigantes de Europa para definir al primer finalista del certamen.

¿Cuándo y a qué hora juegan Francia vs España por las semifinales del Mundial 2026?

El partido correspondiente a la primera semifinal del Mundial 2026 se disputará el próximo martes 14 de julio. El inicio del mismo está programado para las 16:00 horas (hora de Argentina).

El encuentro tendrá lugar en el imponente Dallas Stadium (conocido mundialmente como el AT&T Stadium), ubicado en Arlington, Texas.

El imponente Dallas Stadium de Estados Unidos

Este estadio, hogar de los Dallas Cowboys de la NFL, es una de las joyas arquitectónicas de la competencia: cuenta con un impresionante techo retráctil, una pantalla gigante colgante de dimensiones colosales y una capacidad que supera los 80.000 espectadores.

El historial reciente en torneos grandes

El duelo entre franceses y españoles es uno de los choques más prestigiosos y repetidos del fútbol mundial, acumulando un total de 38 enfrentamientos oficiales. El historial general muestra una paridad notable, con una ligera ventaja para los ibéricos: España se quedó con la victoria en 18 oportunidades, Francia festejó en 13 ocasiones y empataron los 7 partidos restantes.

Uno de los últimos partidos más recordados entre estos gigantes europeos fue la semifinal de la Eurocopa 2024, cuando España se hizo con la victoria con un 2-1. El último antecedente cercano fue un absoluto partidazo que terminó 5-4 a favor de España, también en las semifinales, pero de la Nations League en 2025.

FMZ