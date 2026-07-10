Argentina vs Suiza: Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina palpitaron los cuartos de final

La Selección Argentina ya se encuentra en las vísperas de un duelo crucial en los cuartos de final del Mundial 2026. Tras una sufrida pero revitalizante clasificación frente a Egipto, la zaga central de la Albiceleste alzó la voz. Cristian Cuti Romero, Facundo Medina y Lisandro Martínez brindaron declaraciones en la previa del choque ante Suiza.

Los defensores dejaron en claro que el grupo está mentalizado en corregir los errores defensivos, minimizar los detalles y afrontar una verdadera batalla táctica para meterse entre los cuatro mejores del planeta.

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Cuti Romero: "Nuestra tarea principal es mantener el arco en cero"

El referente de la defensa nacional no ocultó su exigencia personal y colectiva, remarcando que al grupo le genera fastidio conceder goles, a pesar del buen rendimiento mostrado en la llave anterior.

Respecto al foco en Suiza, Romero afirmó: "Primero nosotros estamos enfocados en el partido de mañana. Va a ser duro. No pensamos en lo que piensa un jugador, cada uno tiene lo suyo y su manera de pensar. Mañana estamos enfocados en un partido importante".

También recordó que "Suiza a Colombia se lo hizo súper complicado", por lo que anticipa que "va a ser un partido muy lindo y estamos preparados para mañana", remarcando que "son todos rivales complicados, creo que es un mundial muy competitivo".

Sobre la autocrítica del fondo, el defensor admitió: "Nosotros los centrales estamos bien, hay que mejorar, nos molesta un poco que nos hagan goles. Estamos a predisposiciones del equipo, cualquiera puede jugar, estamos contentos, pero hay que seguir corrigiendo".

Finalmente, tras haber marcado ante Egipto, el zaguero equilibró las prioridades: "La verdad que uno siempre está para ayudar, el partido de Egipto sirvió para volver a confiar, sirvió para remontar. Siempre es lindo convertir, pero nuestra tarea principal es defender, mantener el arco en cero. Lo primero es defender. Estamos bien, hicimos un gran partido ante Egipto. Tenemos que seguir a partir de eso".

Lisandro Martínez: "Teniendo una mayor concentración, los goles los podemos evitar"

Otro de los pilares de la zaga que se sumó al análisis fue Lisandro Martínez, quien reforzó el sentimiento de pertenencia del plantel y coincidió plenamente con sus compañeros de puesto en la necesidad de ajustar los clavos en el retroceso defensivo.

Al evaluar el sentir del grupo, Martínez manifestó: "Yo creo que todos lo vivimos exactamente igual el partido ante Egipto, con mucho orgullo. Somos un equipo que representa bien a los argentinos. Nosotros estamos pensando en Suiza y en nosotros, de siempre querer mejorar, de menos a más, siempre hay cosas que mejorar. Estamos muy centrados en el partido que viene".

En sintonía con Romero, el defensor reconoció la disconformidad por los tantos recibidos en el arco propio: "No nos gusta que nos hagan goles, hay que estar un poquito más concentrado, teniendo nosotros una mayor concentración, los goles los podemos evitar".

Para cerrar, el zaguero miró el lado positivo de los últimos llamados de atención y consideró: "Es mejor que pase ahora y que nos agarre con una mayor concentración, cuando toquen esas situaciones de gol, tratás de evitarlo".

Facundo Medina: "Somos soldados y estamos listos para jugar"

Por su parte, Medina reflejó el compromiso total que existe dentro del plantel comandado por Lionel Scaloni, haciendo hincapié en el factor mental tras el desgaste emocional del último encuentro.

En cuanto al orgullo de la camiseta, el jugador manifestó: "Yo me siento bien, lo que más hacemos acá es estar preparados. Vestimos la camiseta argentina y siempre tenemos que dar lo mejor. Paso a paso hasta la final y ganar si Dios quiere. No me imaginé la verdad estar acá, somos soldados que estamos listos para jugar y hacerlo de la mejor manera. Personalmente yo sí lo estoy disfrutando, pero llevamos una responsabilidad grande que es todo nuestro país y esta camiseta, lo disfrutamos".

Al evaluar el factor mental post Egipto, Medina comentó: "De lo físico llegamos bien, de todas maneras, con la motivación de la manera que se ganó... lo mental es más difícil que lo físico. Lo mental contra Egipto fue terrible, pero al final corregimos los detalles".

Para cerrar, el defensor reveló las exigencias del cuerpo técnico de cara al duelo con los europeos: "El técnico nos dijo de corregir errores, hay que minimizarlos, hay que estar concentrados, aprendemos y seguimos, trataremos de corregir esos pequeños detalles y ganar".

FMZ