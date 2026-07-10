La FIFA anunció este jueves a los artistas que protagonizarán el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026. Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber liderarán un esperadísimo espectáculo que también oficiará como cierre para la gran competencia de Norteamérica.

El próximo domingo 19 de julio el Estadio MetLife de Nueva Jersey recibirá a los finalistas de la Copa Mundial 2026, y la máxima cita del fútbol estará atravesada por una fuerte tradición del deporte estadounidense, el “espectáculo de medio tiempo”.

Shakira, Madonna y BTS

El show que año tras año domina la escena del Fútbol Americano, poniendo el espectáculo de medio tiempo a la misma altura que el Super Bowl, la final de la liga de ese deporte, desembarca en el fútbol con polémica asegurada.

Aseguran que el show del entretiempo del Mundial 2026 podría durar entre 30 y 45 minutos

FIFA sigue sin arrojar claridad sobre cuánto durará el show del entretiempo, teniendo en cuenta que habrá varios artistas de primer nivel que deberán compartir escenario y espacio en un periodo que dura, por reglamento, 15 minutos.

Las ceremonias de apertura del Mundial 2026 fueron de corta duración

El Super Bowl suele destinar un piso de 20 minutos para su espectáculo de medio tiempo, sin embargo, fuentes como Globo hablan de, al menos, 25 minutos de entretiempo en la final del Mundial 2026. Algunos reportes van más allá y hablan de un periodo que podría extenderse entre 30 y 45 minutos.

La expectativa por la gran final del Mundial 2026, que se disputará el próximo domingo 19 de julio en el New York New Jersey Stadium, sumó un condimento sin precedentes en la historia de las Copas del Mundo.

La FIFA anunció a los artistas que estarán en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026

La FIFA, en conjunto con la organización Global Citizen, anunció de manera oficial la cartelera de artistas que protagonizarán el primer espectáculo de entretiempo en la historia de las finales mundialistas, al más puro estilo del Super Bowl, el mega evento estadounidense del fútbol americano.

Todos los artistas que estarán presentes en la gran final del Mundial 2026

Chris Martin, líder de Coldplay, es encargado artístico del show que tendrá en el escenario a Justin Bieber, Madonna, Shakira y la exitosa banda de K-pop BTS.

Ceremonia de apertura del Mundial 2026 en México

Se sumará el nigeriano Burna Boy, colaborador con Shakira en el tema "Dai Dai" y la Filarmónica de Nueva York, con el prestigioso director venezolano Gustavo Dudamel al frente, acompañados además por Coldplay y el galardonado coro PS 22. El espectáculo también contará con la participación especial de los icónicos personajes de Barrio Sésamo y Los Muppets.

NZ