El mediapunta Johan Manzambi tuvo un potente comienzo de Copa Mundial 2026 marcando tres goles durante la Fase de Grupos, dos a Bosnia y otro a Canadá, volviéndose una pieza clave para que Suiza se clasifique primero en el Grupo B.

Johan Manzambi

Manzambi jugó contra Argelia en 16avos de final y luego sufrió una inesperada lesión de rodilla durante los entrenamientos suizos, quedándose afuera del partido ante Colombia por octavos. El futbolista de 20 años, con formación y consolidación en el Friburgo de Alemania, se mostró con dificultades para caminar con normalidad durante la última práctica que Suiza realizó con presencia de prensa acreditada.

A la espera de Manzambi, así forma Suiza ante Argentina por el Mundial 2026

Suiza formaría ante Argentina con: Gregor Kobel; Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Granit Xhaka, Remo Freuler; Fabian Rieder, Ardon Jashari o Johan Manzambi, Dan Ndoye; Breel Embolo. DT: Murat Yakin.

Suiza, el rival de Argentina para los cuartos de final: cómo juega, sus figuras y su camino en el Mundial 2026

Argentina vs Suiza: cuándo es el próximo partido de la selección

La Selección Argentina enfrentará a Suiza próximo sábado 11 de julio, desde las 22.00hs (hora Argentina) en Kansas City. Su rival se impuso por penales ante Colombia en el único duelo de octavos de final que tuvo prórroga y definición por penales.

NZ